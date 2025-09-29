El Ayuntamiento de Jerez avanza para dotar de comedor este curso a los CEIP Miguel de Cervantes y Alcazaba

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el inicio de expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares, de las obras de redistribución de espacios interiores para la adaptación a comedor escolar en el CEIP Miguel de Cervantes, por importe de 69.490 euros. Igualmente, se han adjudicado a Grupo Muserac S.L, por importe de 48.100 euros, los trabajos de readaptación de aulas también para comedor en el colegio público Alcazaba, situado en la barriada de La Granja.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que como ya avanzara la alcaldesa, María José García-Pelayo, coincidiendo con el inicio del presente curso escolar, el Consistorio tiene previsto acometer en breves fechas estas obras de adecuación en ambos equipamientos al objeto de que todos los centros educativos de Jerez dispongan de este servicio tan demandado y necesario para favorecer la conciliación familiar.

Por su parte, la delegada de Educación, Nela García, ha anunciado que este lunes "se da otro paso importante en la mejora de los servicios de los colegios públicos en la ciudad", confirmando que la Junta de Gobierno Local ha aprobado iniciar la licitación de las obras de reordenación y reforma de las aulas necesarias en el colegio Miguel de Cervantes para uso de comedor y ha adjudicado los trabajos de acondicionamiento necesarios en el CEIP Alcazaba para este mismo uso.

Con estos acuerdos, el Gobierno municipal "demuestra que sigue dando pasos firmes y seguros en su compromiso de dotar de los mejores servicios posibles a todos los centros educativos públicos de la ciudad", ha subrayado Nela García, que ha añadido que de este modo "el 100% de los colegios del casco urbano de Jerez tendrían completado el servicio de comedor en este curso 2025-2026".

El Ayuntamiento ha explicado que en el caso del CEIP Cervantes, el proyecto de adaptación fue aprobado a principios de agosto y dará respuesta a una reivindicación de años de la comunidad educativa del colegio.

Así, la intervención prevista contempla la adaptación de tres aulas ubicadas en la planta baja y en la primera crujía del centro escolar para destinarlas a un comedor con servicio de catering. Entre los trabajos previstos figuran obras de redistribución interior de este espacio al objeto de crear zonas de aseo y de office, y la colocación de nuevos revestimientos en paredes, así como nuevas carpinterías interiores en el acceso al espacio y en la parte de aseos y office. La zona de actuación abarca una superficie de 149,11 metros cuadrados.

Respecto al colegio Alcazaba, situado en el barrio de La Granja, el proyecto, también aprobado en agosto, tiene como objeto igualmente la redistribución interior de distintos espacios para transformar dos aulas contiguas en un comedor con servicio de catering, según ha indicado el Ayuntamiento.