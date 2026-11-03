El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) adjudica por 1,3 millones la segunda fase de rehabilitación del Palacio Riquelme

Fachada rehabilitada de la Casa Palacio de Riquelme, ubicada en la plaza del Mercado en el casco histórico de intramuros de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha adjudicado las obras de la segunda fase del proyecto de rehabilitación, restauración y conservación de la Casa Palacio de Riquelme a la empresa EJOC2004, por un importe de 1.305.531,92 euros.

Esta nueva actuación, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, permitirá seguir avanzando en la recuperación de uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio arquitectónico de Jerez, tal y como ha resaltado el Consistorio en una nota.

Con esta nueva actuación, se continúa impulsando la rehabilitación integral de este histórico inmueble, ubicado en la Plaza del Mercado, en intramuros, dentro de su estrategia de recuperación y revitalización del casco histórico de la localidad.

La delegada de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, ha destacado que esta adjudicación supone "otro paso decisivo" para continuar recuperando un edificio "de gran valor histórico, artístico y arquitectónico", cuya rehabilitación constituye "una de las actuaciones más significativas emprendidas por el gobierno municipal para la conservación del patrimonio de la ciudad".

En cuanto a las obras previstas, esta segunda fase se centrará principalmente en la recuperación de los dos patios interiores del edificio, así como en la rehabilitación de la galería que los separa y comunica. También se intervendrá en el cuerpo anexo a la fachada de la calle Cordobeses, desarrollado en una sola planta, mediante actuaciones de rehabilitación que incluyen la incorporación de nuevos revestimientos e instalaciones.

El proyecto contempla además la restauración de la fachada neoclásica interior situada en el patio apeadero y la rehabilitación de las medianeras de la calle Cordobeses, donde se recuperará un antiguo hueco de acceso que actualmente se encuentra cegado. En la calle Alegría se procederá a recuperar los huecos de ventanas y a reparar las rejas existentes.

Como se ha apuntado, el Ayuntamiento ya ha culminado una primera fase de rehabilitación de este inmueble, que contó con una inversión de aproximadamente 755.000 euros y que fue ejecutada por EJOC2004.

Aquella intervención se centró en la zona de la fachada principal y en las dos primeras crujías del edificio mediante trabajos de consolidación estructural de muros, pilastras y columnas, así como la ejecución de nuevos forjados y cubiertas con materiales y técnicas compatibles con la construcción original.

Uno de los trabajos más destacados fue la restauración integral de la fachada renacentista de piedra, mediante labores especializadas de limpieza, consolidación, protección y recuperación de sus elementos arquitectónicos. Estos trabajos permitieron recuperar uno de los elementos patrimoniales más representativos del edificio.

La culminación de esta primera etapa supuso un importante avance en la recuperación de un inmueble que había sufrido décadas de abandono y deterioro, permitiendo garantizar la conservación de parte de su estructura y sentar las bases para las siguientes actuaciones.