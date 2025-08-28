Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) anuncia un refuerzo de la limpieza en los polígonos industriales de la ciudad

Un vehículo de la limpieza de Jerez de la Frontera (Cádiz) en uno de los polígonos industriales de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha anunciado que se reforzará la limpieza de los polígonos industriales de la ciudad con la ampliación del contrato que permite la aprobación del presupuesto para 2025.

De esta manera, ha señalado en una nota que se cumple con el compromiso solicitado por el comité de empresa, con el que se han abordado, entre otras cuestiones, la realización de campañas para mejorar la gestión de los residuos.

"Hemos visto con el comité de empresa de limpieza de Jerez la necesidad de reforzar la limpieza de los polígonos industriales y llevar a cabo campañas que mejoren la gestión de los residuos en estos emplazamientos", ha explicado el teniente de alcaldesa.

Además, ha recordado que estos trabajos se han adelantado al Polígono El Portal esta misma semana después de haberse llevado a cabo en las últimas semanas un trabajo de desbroce que ha hecho que la situación "haya mejorado mucho con respecto a meses pasados", en palabras de Espinar, que ha añadido que "es evidente" que hay que seguir con los trabajos de limpieza para que esté "en las mejores condiciones".

En las diversas reuniones mantenidas con el comité de empresa se ha abordado también la ampliación del contrato gracias a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal.

En esa ampliación se va a tener en cuenta las necesidades de los polígonos industriales de la ciudad, ya que son, ha argumentado el concejal, "un atractivo empresarial de la ciudad y tienen que estar en las mejores condiciones".