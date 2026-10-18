El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba la convocatoria de 52 nuevas plazas de Policía Local

Archivo - Detalle de un agente de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria y las bases para la provisión, como funcionarios de carrera, de 52 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2024, 2025 y 2026. De estas plazas, 43 se cubrirán mediante el sistema de turno libre, a través del procedimiento de oposición, y las 9 restantes mediante movilidad sin ascenso, por concurso de méritos.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha destacado la importancia de este acuerdo, que supone un "importante paso" en el cumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno municipal de reforzar y redimensionar la plantilla de la Policía Local para "adaptarla a las necesidades reales de Jerez y a las exigencias que plantea una ciudad de sus características".

"Con esta convocatoria, seguimos avanzando en uno de los principales objetivos marcados al inicio del mandato, como es incrementar el número de efectivos policiales para mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de seguridad de la ciudadanía y garantizar una prestación más eficaz de los servicios", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que la incorporación de estos nuevos agentes, prevista en el plazo de año y medio, "permitirá aproximar la plantilla a los 330 efectivos, frente a los aproximadamente 283 actuales". Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que esta nueva convocatoria contribuirá a la mejora de las condiciones en las que los agentes desarrollan su trabajo.

Asimismo, ha recordado los avances realizados en la digitalización de las distintas unidades policiales, la renovación y modernización de vehículos, la puesta en funcionamiento de la Unidad de Drones, la incorporación de cámaras unipersonales así como la actualización de los planes de emergencia y de las herramientas destinadas a facilitar la planificación y coordinación de los distintos servicios.

Entre las mejoras impulsadas figuran, igualmente, nuevos medios tecnológicos para la inspección de guardia, aplicaciones digitales para la organización de dispositivos especiales y la previsión de incorporar una herramienta destinada a la reconstrucción de accidentes de tráfico.