E Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba el proyecto del nuevo colector de La Granja por un presupuesto de 1,5 millones

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el proyecto del nuevo colector que se instalará en las calles Málaga y Jaén, en la barriada de La Granja, que será ejecutado a través de la empresa concesionaria del ciclo del agua Aquajerez por importe de 1,5 millones de euros dentro de su Plan de Inversiones Anuales.

Esta actuación incluirá todas las obras necesarias en materia de saneamiento para la instalación de un nuevo colector unitario en los citados emplazamientos, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En líneas generales, con la ejecución de este proyecto se pretende, por un lado, tener suficiente capacidad para evacuar las aguas pluviales que se generan en la cuenca mediante la ampliación de la sección y, por otro, sacar la traza del colector que se encuentra en el interior del colegio Antonio de Nebrija.

Actualmente, además de problemas de falta de sección, el colector existente presenta graves deficiencias en su capacidad mecánica y, además, parte de su trazado se encuentra bajo el aulario del referido centro escolar. Así pues, con estas obras se garantiza un correcto servicio en la zona afectada y adaptado a las necesidades actuales de los vecinos de La Granja.

En cuanto a los trabajos contemplados dentro de esta intervención, se prevé el levantamiento y demolición de las conducciones actuales, tanto de tuberías como de acometidas e imbornales. Asimismo, el tramo del colector actual que discurre bajo el aulario del colegio Antonio de Nebrija será hormigonado, una vez se ponga en servicio el nuevo colector.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado que la aprobación de este proyecto, para cuya ejecución se solicitará la correspondiente licencia de obra, "confirma la apuesta del Gobierno local por la mejora y modernización de la red hídrica de Jerez", con el fin de "optimizar su funcionamiento, ofrecer un servicio eficiente y de calidad y minimizar riesgos de inundaciones en casos de episodios de borrascas".

En este sentido, ha reiterado que son inversiones "muy necesarias para la ciudad y para seguir mejorando la vida de los vecinos, y las vamos a ir acometiendo".