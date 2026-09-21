El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) autoriza la construcción de 13 viviendas en edificios rehabilitados del centro

Archivo - Reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado distintas licencias urbanísticas que permitirán la creación de un total de 13 viviendas mediante la rehabilitación y adaptación de dos inmuebles existentes en el centro de la ciudad.

Esto permitirá recuperar y adaptar edificaciones ya existentes para destinarlas a uso residencial en los barrios de San Miguel y San Pedro.

En concreto, el Ayuntamiento ha detallado que nueve de estas viviendas se ubicarán en un inmueble de la calle Barja, en el barrio de San Miguel, que será objeto de una rehabilitación integral para su adaptación a uso residencial. Este edificio, catalogado como elemento de Interés Genérico, fue en su día un colegio y actualmente lleva muchos años cerrado y en un avanzado estado de deterioro.

Las otras cuatro serán el resultado de un proyecto de adaptación de un local de la calle Caracuel, que pasará a tener uso residencial.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana nuevas actuaciones destinadas a la conservación y mejora de equipamientos públicos municipales y educativos, dando luz verde a las obras de reparación puntual de la cubierta del Centro Administrativo y de Servicios Sociales de la Zona Norte 'Rosa Roige' y adjudicando las obras de impermeabilización de las cubiertas del CEIP Federico Mayo.

Ambas actuaciones están incluidas en la solicitud de ayudas destinadas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos u otros supuestos de emergencia de protección civil y catástrofes públicas, reguladas por el Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, y por el Acuerdo de 30 de marzo de 2026 del Consejo de Gobierno.

Se enmarcan dentro de las intervenciones de impermeabilización y reparación de edificios municipales y centros educativos que está promoviendo el Ayuntamiento para reparar los daños ocasionados a consecuencia de los episodios meteorológicos registrados durante los primeros meses del año.

En el caso del Centro Administrativo y de Servicios Sociales 'Rosa Roige', la actuación tiene como finalidad recuperar las adecuadas condiciones de estanqueidad, conservación, habitabilidad y funcionalidad del inmueble mediante la reparación de aquellos elementos que presentan un mayor deterioro.

Los trabajos afectarán tanto a elementos interiores como exteriores del edificio y contemplan la sustitución y reparación de la cubierta en una superficie aproximada de 309,94 metros cuadrados, así como la intervención sobre unos 68 metros lineales de canalón.

Igualmente, se han adjudicado las obras de impermeabilización de las cubiertas del CEIP Federico Mayo, que permitirán solventar los desperfectos existentes y mejorar la protección y conservación del centro educativo. La actuación se concentrará principalmente en los forjados de la cubierta horizontal no transitable, con una superficie aproximada de 350 metros cuadrados.

Los trabajos previstos incluyen la limpieza de toda la superficie, la reposición de las piezas que se encuentran fisuradas y el sellado de grietas, así como diferentes labores de pintura e impermeabilización.

La intervención se completará con la reposición de las placas de policarbonato deterioradas en el porche situado en el acceso principal del colegio, mejorando de esta forma las condiciones de protección de esta zona de entrada al centro.