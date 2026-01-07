El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) califica de "éxito" el desarrollo del plan de seguridad durante la Navidad

Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) con la decoración navideña. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El gobierno de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha hecho un primer balance positivo del Plan de Seguridad, Limpieza y Movilidad activado desde el pasado 21 de noviembre y hasta el 6 de enero, con motivo de la Navidad, un dispositivo que ha sido calificado de "éxito" y que se ha desarrollado sin incidencias graves.

El plan fue aprobado por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, a finales de octubre tras la reunión de la Junta Local de Seguridad y tras haberse trabajado en reuniones sectoriales previas entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos con las delegaciones municipales implicadas en la organización de las actividades navideñas, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante los días de activación del mismo, el Cecop no ha registrado incidencias de carácter grave, atendiéndose las ocurridas de carácter leve "de manera eficaz, coordinada y en el menor tiempo posible" por los dispositivos integrados en el mismo, con sede en la Jefatura de la Policía Local.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha afirmado que "estos buenos datos no son fruto de la casualidad, sino de un trabajo comprometido, de un trabajo programado, con distintas reuniones previas para ir dando forma y mejorando el documento del plan", destacando que ha sido "el menor número de incidencias en los últimos años y en una Navidad", que "ha vuelto a batir récords" en Jerez.

"Somos conscientes de que en la organización, en la prevención y en la preparación de los dispositivos está siempre la clave de estos buenos resultados, además en unas zambombas y en una Navidad multitudinaria", ha argumentado.

José Ignacio Martínez ha agradecido "la gran labor y el compromiso" de Policía Local y de Policía Nacional y Guardia Civil en su ámbito de actividades desarrolladas en el Jerez rural, así como de Protección Civil, Bomberos, servicios de emergencias y personal municipal, para que Jerez haya absorbido un alto número de visitantes en plazas y calles del centro.

En ese sentido, ha manifestado su agradecimiento "sincero" por "su compromiso diario con Jerez demostrado día a día con creces y por supuesto en grandes eventos como nuestra Navidad".

En la misma línea, el teniente de alcaldesa ha agradecido la labor de los vecinos del centro histórico, que con sus propuestas y medidas "han contribuido a mejorar la plan de Seguridad de Navidad". Sobre esto ha recordado que el primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha mantenido reuniones semanales durante todo el periodo navideño con los representantes del centro histórico para ir evaluando los distintos dispositivos y recogiendo sus propuestas.

De esta manera, Martínez ha subrayado que "podemos sentirnos orgullosos" del avance de los dispositivos que integran el plan de Navidad porque "se han introducido novedades que han mejorado distintos aspectos", contado con más agentes, más cámaras y con el estreno tanto en las zambombas como en las cabalgatas de la unidad de drones de la Policía Local, que se han alternado con los de Policía Nacional. Esto ha permitido conocer en tiempo real la situación y el flujo de personas en los momentos de mayor multitud, para poder aplicar los efectivos necesarios para atender cualquier incidencia.

Además, el Ayuntamiento ha vuelto a ofrecer a través de la aplicación 'Jerez Smart' el seguimiento en tiempo real de las cabalgatas del Cartero Real y de Reyes Magos.

En materia de seguridad, la Policía Local ha realizado 1.912 actuaciones en todo el término municipal desde el pasado 21 de noviembre hasta el día 6 de enero, ambos inclusive. De estas 1.912 actuaciones, 553 pertenecen a informes de vigilancia específicas motivados por denuncias o demandas ciudadanas previas, destacando los 35 atestados por delitos contra la seguridad vial y las 174 actuaciones en cumplimiento de las ordenanzas municipales.

En cuanto a Servicios Públicos, la decisión de adelantar la recogida de los residuos y de iniciar la limpieza de las calles y plazas a partir de las 02,00 horas, justo cuando terminaba el horario de las zambombas, ha sido "muy positiva", agradeciendo la colaboración de las entidades organizadoras de las zambombas a la hora de contribuir al inicio de esta labor", según ha indicado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar.

De esta manera, la limpieza de las plazas de zambombas se iniciaba con la llegada de la Policía Local para ir programando el desalojo de las mismas, para la entrada del personas de Medio Ambiente y de la maquinaria, de manera que al día siguiente al de celebración de zambomba y a primera hora las plazas y calles aledañas presentaban el estado adecuado.

A falta de los datos cerrados de recogida de residuos, y en función de las zambombas autorizadas, se prevé que éstos aumenten respecto al año pasado.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha incrementado de uno a tres los puntos de aseos públicos fijos, con limpieza continua y plazas individualizadas y accesibles. También se han ido instalando aseos públicos móviles en función de las necesidades de zambombas multitudinarias según qué punto del centro.

Respecto al dispositivo de tráfico y movilidad, se ha seguido el modelo flexible de acceso al centro en función de la situación de las calles, con la novedad además de la información en estos puntos de entrada de las plazas disponibles en los párkings, y se han creado carriles diferenciados para taxi y para autobús urbano lanzadera, de manera que pudieran llegar al corazón del centro sin retenciones.

En este sentido, a falta del cierre de datos, ha sido "un éxito" para el Ayuntamiento la utilización de los autobuses lanzadera desde la zona sur y desde la de atracciones de Feria hacia el centro, reiterando el agradecimiento a los profesionales de los autobuses urbanos por "su trabajo e implicación en el avance de la ciudad".

En cuanto al servicio Tele-Taxi, con el refuerzo de las 178 licencias propias municipales, con las autorizadas procedentes de El Puerto de Santa María en los días de mayor incidencia de Navidad, ha resultado también "un éxito" la fórmula que ya se instauró en 2023, de situar cuatro paradas-cabecera para facilitar el acceso al taxi de manera ordenada y mejorar el tráfico.

Jaime Espinar ha agradecido al colectivo de taxistas "su compromiso por Jerez, demostrado día a día y en cada evento como primeros embajadores que son de nuestra ciudad cuando transportan a visitantes, y también en la cobertura de las necesidades de los jerezanos en sus traslados diarios".