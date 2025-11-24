Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) celebra el aval del Tribunal de Cuentas a la modificación de crédito para usar remanente

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, preside el pleno extraordinario de noviembre en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya archivado la denuncia presentada por el PSOE de Jerez sobre la aprobación en el pleno municipal de la modificación de crédito T064-2025 para uso del remanente de tesorería.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que con este fallo, el Tribunal "acredita y avala" el expediente y la actuación del Gobierno municipal así como de los técnicos del consistorio jerezano y "echa por tierra las acusaciones vertidas por los concejales del Grupo Municipal Socialista".

Este archivo, según ha continuado, "demuestra que la actuación municipal fue legal tal y como defendió en ese mismo pleno extraordinario del 1 de septiembre".

En el auto del Tribunal de Cuentas, el Ministerio Fiscal pone de manifiesto que "se ha cumplido" el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo referente al retorno del superávit, ya que el Ayuntamiento destinó la totalidad del superávit al pago de deuda.

Así, se ha señalado que el Tribunal de Cuentas "confirma que el PSOE mezcla los conceptos de superávit presupuestario y remanente de tesorería", algo que "ya explicó" el Gobierno municipal y los técnicos del Ayuntamiento en el expediente de modificación presupuestaria en cuestión.

Continuando con esto, el Ayuntamiento ha señalado que el Tribunal de Cuentas "afirma con rotundidad" que "no se observan indicios de un posible menoscabo en los fondos públicos constitutivo de alcance contable".

El Gobierno municipal ha señalado que este auto "viene a confirmar el estricto cumplimiento de la legalidad en sus actuaciones", criticando la "estrategia" emprendida por el PSOE "en varios casos ya" que "carece de sentido jurídico".

Tal y como se ha reiterado, el auto confirma que el expediente y la aprobación "fueron correctos y legales" y que tanto el pago de la deuda, la dotación de crédito para pago de facturas pendientes de aplicar al Presupuestos, las inversiones y subvenciones aprobadas "se hicieron conforme a ley".

Desde el Ayuntamiento han instado al PSOE local a que "abandonen esta estrategia de oposición, dejen de instigar, amenazar y denunciar a los técnicos y trabajadores municipales y se esfuercen por proponer y ser útiles a Jerez", recordando que "ya son varias las ocasiones en los que la justicia falla contra el PSOE y a favor de las actuaciones municipales".