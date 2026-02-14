El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) cumple con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Delgado, ha avanzado que los datos de seguimiento del cuarto trimestre de 2025, remitidos por la Intervención Municipal, confirman que el Ayuntamiento ha cumplido por segundo año consecutivo con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto, dos de las reglas fiscales impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según el avance de la liquidación del 4º trimestre de 2025.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, "la revisión de nuestros indicadores financieros demuestra que contamos con una salud económica sólida y estable; los datos son realmente buenos y constituyen un indicador clave de que seguimos avanzando por el camino de la estabilidad y el encauzamiento financiero como consecuencia de una gestión económica consecuente, eficaz y responsable", ha señalado el delegado municipal.

Según el avance de la liquidación presupuestaria de 2025, el Ayuntamiento cumple con dos de las tres reglas fiscales fundamentales, por un lado, la Estabilidad Presupuestaria, puesto que la previsión es que el Consistorio cierre el ejercicio con superávit, "algo fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas", ha afirmado Francisco Delgado.

En cuanto a la Regla de Gasto, "se ha cumplido también el objetivo de no superar el límite de gasto público fijado, evitando así que éste aumente de forma descontrolada de un año para otro", ha subrayado el responsable del Área Económica municipal.

De esta forma, con un límite establecido en unos 233 millones de euros para el conjunto de las entidades municipales, la estimación de gasto se situó en alrededor de 230 millones, manteniéndose por debajo del tope permitido en la cantidad de 3.096.426,21 euros.

Además de estos indicadores, Francisco Delgado ha explicado que se ha logrado contener el endeudamiento financiero, el tercer pilar de la sostenibilidad financiera, "evitando así un crecimiento desmedido de la deuda municipal", algo que sí ocurrió durante la anterior etapa socialista cuando el incremento superó los 300 millones en solo ocho años.

Aunque estos buenos resultados constituyen una foto provisional del cierre presupuestario del 2025, al tratarse de una previsión del cuarto trimestre, son cifras que "lógicamente engloban los tres trimestres anteriores, y esperamos que se consoliden en la imagen definitiva del Ejercicio que obtendremos en los próximos meses y que confirmarán que, a pesar de que queda mucho trabajo por hacer, estamos ante un avance significativo en nuestro objetivo de alcanzar un equilibrio financiero sostenible para el Ayuntamiento que asegure solidez financiera, transparencia y confianza ciudadana, evitando que las futuras generaciones asuman cargas que no le corresponden o hipotecando ingresos futuros del municipio para pagar gastos presentes".

A estos datos positivos se suma el logro anunciado hace escasas semanas de conseguir una reducción de las OPA, conocidas como facturas en el cajón, en 25.095.035,18 euros durante el presente mandato, "una cifra histórica", tal y como la calificó Francisco Delgado en aquella ocasión.

En definitiva, y como concluye el delegado, "la revisión de estos indicadores financieros confirma "que se está haciendo un buen trabajo desde el Área Económica y que el Gobierno de María José García-Pelayo tiene muy clara su estrategia y su hoja de ruta para que la situación de las finanzas municipales no sea un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de la ciudad".