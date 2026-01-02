Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) destaca la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones "menos restrictiva de España"

Gallo Azul en el centro de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa Coordinador de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha explicado este viernes los pormenores de la entrada en vigor de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en el municipio, una implantación que se realiza "por imposición legal" y que es "la menos restrictiva" de las que se están aplicando en otros municipios de España.

Jaime Espinar ha señalado que esta ordenanza "se tiene que hacer para acatar la legislación" y que "incluso hay determinadas subvenciones del Gobierno de España que están supeditadas a su aplicación", tal y como ha recogido en una nota el Ayuntamiento.

A este respecto, el edil municipal ha advertido que el Ayuntamiento ha recibido hace poco una subvención de más de 250.000 euros para el transporte urbano que "estaba supeditada a contar con una ordenanza de baja emisiones", por lo que su entrada en vigor se ha hecho para "cumplir con la ley" ya que "tampoco nos podemos permitir perder subvenciones".

Espinar ha aclarado que la ordenanza "no suma nuevas restricciones a los ciudadanos, ni lleva consigo nuevas restricciones a las que ya existían a diferencia de otras ciudades españolas donde su implantación está suponiendo un caos".

"La ordenanza de Jerez es la menos restrictiva de toda España, principalmente porque Jerez ya había adoptado una serie de medidas como un proceso de peatonalización que se inició hace décadas, la calidad del aire que la mayor parte del tiempo es buena y el resto aceptable y porque nosotros hemos apostado por otras medidas en positivo como reductores de la velocidad del tráfico, una apuesta por el transporte público con 25 nuevos autobuses híbridos y eco, el fomento de la movilidad sostenible y el refuerzo de la plantación de arbolado", ha argumentado el teniente de alcaldesa.

La ordenanza establece dos zonas de bajas emisiones. La zona uno es permanente y está delimitada por las calles Larga, Lancería, plaza del Arenal, Monti, Asunción y calle José Luis Díaz y hacia la Porvera por Tornería.

En esta zona no habrá nuevas restricciones, sino que lo se hace desde el Ayuntamiento es establecer una vigilancia de tráfico con control de matrículas a través de cámaras para tener una mejor reordenación de estas calles, algo que "nos pedían los vecinos de la zona", ha apuntado Espinar.

Este control de matrículas se activará a partir del 15 de febrero, para que los vecinos de esta zona, las empresas y los servicios que se presten puedan tener de plazo desde el 7 de enero al 15 de febrero para inscribirse. Esta fecha no es aleatoria sino que se hace coincidir con la del registro de los vecinos de Jerez en la zona ORA.

Espinar también ha aclarado que los residentes no tendrán que hacer "un doble registro", ya que los que tengan autorización para aparcar en la zona de residentes estarán automáticamente incorporados en el registro de la zona de baja emisión y podrán circular por estas calles.

No obstante, a partir de esa fecha no se van a llevar a cabo sanciones directas. Inicialmente se hará llegar un aviso que recordará que hay una zona de baja emisiones que tienen que cumplir y por lo tanto tienen que hacer los trámites pertinentes.

Para que esta información llegue al ciudadano se ha habilitado una web municipal, se llevarán a cabo reuniones informativos con asociaciones de comerciantes y de vecinos así como entidades profesionales aunque ya se ha informado previamente en la Mesa del Centro Histórico. Igualmente se pondrá en marcha una campaña informativa en medios de comunicación y redes sociales.

También se pondrá en marcha una zona dos de bajas emisiones que se activaría sólo en situaciones de alerta por contaminación atmosférica, algo que "afortunadamente hasta ahora nunca ha sucedido en Jerez", como ha indicado Jaime Espinar, quien ha señalado que el Ayuntamiento tiene que tener un protocolo de actuación para esta situación "tal y como nos lo exige la legislación".

Esta zona comprende el Arco del Arroyo, Puerta de Rota, Nuestro Padre Jesús de las Penas, calle Cordobeses, Oliva y la calle Chancillería. En estas ubicaciones están situadas las cámaras de control del aire que monitoriza la Junta de Andalucía.

El teniente de alcaldesa ha reiterado que la aplicación de esta Zona de Bajas Emisiones tiene como principales objetivos fomentar el uso peatonal y controlar las emisiones con sensores de contaminación, regular el tráfico, reducir la velocidad y priorizar el uso peatonal.

Además, ha recomendado a los residentes que se inscriban en el registro y también a aquellas personas que trabajen en el centro o tengan un garaje. Este es un registro que se tendrá que renovar anualmente como se hace con el ORA pero que no está cerrado, ya que si una persona por circunstancias excepcionales o un profesional tienen que acceder a la zona podrán inscribirse en cualquier momento del año.