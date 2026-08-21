Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) dice que las obras de la glorieta María Gutiérrez están a punto de finalizar

Obras de reasfaltado en la glorieta María Gutiérrez Rey, entre las avenidas Descartes y San José Obrero, en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que las obras de la glorieta María Gutiérrez Rey, entre las avenidas Descartes y San José Obrero, se encuentran prácticamente finalizadas, después de que este viernes se haya empezado con el reasfaltado de su entorno. Así, se espera que la próxima semana finalicen los trabajos con el pintado de las señales viarias y la colocación de las piedras decorativas.

Estas obras no sólo contemplaban el acondicionamiento de la rotonda, sino que también incluye una serie de intervenciones de rebajes en las aceras colindantes a la glorieta que no cumplían con las medidas de accesibilidad universal, y el reasfaltado de todo su entorno.

Una vez finalizadas completamente las obras, este acceso cumplirá con la normativa de accesibilidad, reasfaltado y una nueva glorieta remodelada.

Las obras de la glorieta María Gutiérrez Rey han consistido en la eliminación de los bordillos provisionales que se habían instalado sobre el aglomerado existente, así como la mejora integral del espacio interior de la glorieta, que finalizará con la decoración mediante piedras de color azul y blanco.

Esta misma semana se han instalado también las plantas ornamentales en la glorieta, en concreto ejemplares de Ave del Paraíso (Strelitzianicolai), Penix Roebelenii y Gaura (syn. Stenosiphon).

Con esta actuación se persigue tanto la funcionalidad como la imagen urbana del entorno, dotando a la glorieta de una solución "más eficiente, segura y sostenible", al tiempo que se optimizan las condiciones de drenaje y conservación del espacio público.

Los trabajos de esta rotonda fueron adjudicados a la empresa Infraestructuras Urbanas y Medioambientales, S.L, por importe de 45.299,98 euros.

La glorieta María Gutiérrez Rey tenía anteriormente carácter provisional. Fue implantada como solución para ordenar el tráfico en un cruce complejo, debido a la existencia de varias intersecciones. Así, tras comprobarse el buen funcionamiento de esta medida de seguridad vial y la mejora de la fluidez del tráfico rodado, el Ayuntamiento ha acometido su adecuación definitiva.

Como se ha recordado, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, presentó el proyecto de esta obra a los vecinos de San José Obrero en el transcurso de un encuentro, en el que se rindió homenaje a la líder del movimiento vecinal María Gutiérrez Rey, denominando con su nombre a esta glorieta.