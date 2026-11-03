El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ensancha los cubre-alcorques para garantizar la salud del arbolado

Dos operarios municipales retirando un cubre-alcorque en una medida para garantizar la salud y el correcto crecimiento del arbolado de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Infraestructuras, se encuentra trabajando en el ensanchamiento de los cubre-alcorques para garantizar la salud y el correcto crecimiento del arbolado de la ciudad y también para proteger la infraestructura urbana.

Con este fin, el personal municipal está procediendo a la retirada de estos elementos para su adaptación a las nuevas dimensiones de los distintos ejemplares, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Estas labores de retirada de cubre-alcorques han comenzado en la zona de las estaciones de autobuses y del ferrocarril, con la intención de retirar todos los de la ciudad que sean necesarios.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha señalado que esta medida busca "el equilibrio entre la naturaleza y las infraestructuras de la ciudad", explicando que "a medida que un árbol crece, su tronco y sus raíces necesitan más espacio".

Así, ha incidido en que "si el alcorque es demasiado estrecho, puede generar daños en el árbol a medida que éste engrosa con su natural crecimiento", además de "otra serie de problemas en las calles" como el levantamiento de los pavimentos.

Estos daños se generan principalmente por la incrustación de los cubre-alcorques en la zona baja de los troncos de los árboles, precisamente en su base o cuello, que tiene las dos funciones principales de sostén primordial y de circulación de la savia. Las "heridas" que se generan pueden ser "significativas y comprometen el buen desarrollo futuro de los árboles", ha afirmado el teniente de alcaldesa.

En ese sentido, ha relatado que se trata de "una solución sencilla de realizar" que genera "un enorme beneficio en la masa arbolada afectada", así como en el mantenimiento de las infraestructuras urbanas. Además, es "una demanda recurrente" de la ciudadanía y de asociaciones como la Plataforma en Defensa del Arbolado, que velan por mantener la calidad del patrimonio arbóreo local.

Espinar ha explicado que, "además de velar por la salud del arbolado, esta iniciativa persigue el correcto mantenimiento de las calles de la ciudad y la accesibilidad, permitiendo que los árboles crezcan sanos, disponiendo de un espacio adecuado para su crecimiento y asegurando la correcta funcionalidad de los alcorques".

Con el ensanchamiento de los cubre-alcorques también se evitaran problemas de inseguridad peatonal, tropiezos y caídas, haciendo las calles más accesibles, especialmente para personas con movilidad reducida.