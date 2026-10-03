El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) impulsa la XXV Semana de las Personas Mayores 'Ayer es hoy'

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha puesto en marcha las actividades de la XXV Semana de las Personas Mayores 'Ayer es hoy', con un amplio abanico de propuestas que reivindican la cultura y la participación como herramientas de convivencia y envejecimiento activo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, este programa ha despertado una gran expectación desde el momento en el que se abrió el plazo de solicitud de las actividades que necesitan inscripción previa, como el espectáculo de la Yeguada de la Cartuja, la visita al Museo Rocío Jurado en Chipiona, o un taller de Realidad Virtual Inclusiva.

Este domingo, 4 de octubre, la Alameda del Banco será escenario de un Concierto Especial de la Banda Municipal de Música, a las 12,30 horas; y de un Encuentro de Baile en Línea, a las 19,00 horas, en una jornada para disfrutar en el centro de la ciudad, coincidiendo además con la Feria del Libro en los Claustros de Santo Domingo.

El Ayuntamiento ha apuntado que a partir del domingo 18 de octubre, los Bailes de Mayores volverán a los Claustros de Santo Domingo. La Fundación Caballero Bonald acogerá el próximo martes 6 de octubre, a las 17,30 horas, el XIX Recital Poético Intergeneracional 'Toda una vida', dedicado en esta ocasión al Centenario de Caballero Bonald.

Según ha detallado el consistorio jerezano, se trata de un encuentro "muy emotivo" en el que las personas mayores comparten su amor por las letras, en un espacio dedicado a la memoria, y con la obra y trayectoria de José Manuel Caballero Bonald como protagonistas.

El miércoles 7 de octubre, a las 10,30 horas, la Semana de las Personas Mayores contará con una actividad del Programa Siempre Acompañados, gracias a Fundación "la Caixa" y Cruz Roja, y que este año llevará por lema 'Jerez, ciudad que cuida: conectar para acompañar'.

Este año la programación de las Semana de las Persona Mayores estrena el Ciclo de Cine Butaca de Oro, con la colaboración del Ateneo de Jerez. La Sala Compañía acogerá la proyección de la película 'Calle Málaga' el 7 de octubre, con la que se inaugurará este programa.

Este ciclo continuará el miércoles 14 con la película 'El inconveniente', y el 21 de octubre con '@buelos'. Todas las proyecciones se celebrarán a las 19,00 horas, con entrada libre hasta completarse aforo.

Asimismo, ha señalado que toda esta programación es posible gracias a la colaboración de los Centros de Participación Activa de El Abuelo, San Benito y Zona Sur; Onda Jerez Radio y Televisión; Teatro Villamarta; Fundación Caballero Bonald; Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Centros de Mayores Las Angustias, La Granja y Las Torres); Yeguada de la Cartuja; La Cartuja de Jerez; Consejo Regulador del Vino; Fundación "la Caixa"; Museos de la Atalaya; Plan Árbol de Jerez; Fundación Centro de Acogida San José; Banda Municipal de Música; Fundación Mémora y Ateneo de Jerez.