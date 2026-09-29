El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) incorpora 12 nuevos vehículos al servicio público de limpieza y recogida de residuos

Vehículo de recogida de residuos en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de Jerez UTE y en coordinación con el Servicio de Medio Ambiente, ha puesto en marcha un refuerzo de la limpieza viaria y recogida de residuos a través de la entrada en servicio de 12 nuevos vehículos destinados a la mejora a estos servicios públicos.

En concreto, se han incorporado seis camiones de carga lateral para la recogida de los contenedores de basura, otros cuatro de caja abierta para la recogida de enseres y repaso de los puntos de contenedores, un furgón taller eléctrico para mantenimiento y un vehículo de inspección, como ha detallado el Consistorio en una nota.

A este conjunto de nuevos vehículos se sumarán próximamente otras cuatro hidrolimpiadoras y un camión más de carga lateral.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha señalado que esta mejora del servicio de limpieza y recogida de residuos se produce debido a las mejora del convenio con Jerez UTE, haciendo hincapié en que el gobierno municipal "ha apostado por ir actualizando y mejorando los contratos de servicio público para adaptarlos a las necesidades" de la ciudad.

En el caso del contrato de limpieza, las mejoras se derivan de la necesidad de adaptación al crecimiento de la ciudad y a la celebración de grandes eventos, lo que requiere medidas como el incremento de los recursos mecánicos, con nuevos camiones, y de la plantilla, para abordar el refuerzo del servicio, que ya se ha implementado en horario de tarde y en fines de semana.

Desde el acceso al gobierno de la ciudad en julio de 2023 del equipo liderado por María José García-Pelayo (PP), se han realizado dos actualizaciones y mejoras del servicio de limpieza, ya que el suscrito por parte del anterior equipo de gobierno socialista "no abarcaba las necesidades del término municipal", según se ha señalado.

Otros servicios públicos que se están mejorando es el de autobuses urbanos, con la renovación total de la flota, algo que culminará a finales de año, o la modernización de la red que permitirá la geolocalización de los vehículos y el pago con tarjeta.

El Ayuntamiento ha renovado también el contrato de Parques y Jardines. Este nuevo documento conlleva la ampliación técnica de maquinaria y la cobertura de zonas en expansión en la ciudad, más frecuencia en la zona rural y colegios, así como nuevas contrataciones.

En relación a la mejora de los servicios públicos, se están desarrollando el plan de reasfaltado de las calles de la ciudad y el plan de mejora de accesibilidad y acerados para 25 calles. Este último va a tener continuidad en una segunda edición, en la que se incluirán unas 60 vías para su adaptación a la normativa de accesibilidad.

También se han realizado o se están desarrollando otras inversiones como la renovación del alumbrado público con lámparas LED, y una serie de obras de mejora como el nuevo aparcamiento de La Granja, el aparcamiento de La Pita-El Pinar y las distintas actuaciones que se están desarrollando en la zona rural, correspondientes al Plan Profea de Diputación de Cádiz.