El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) incorpora desde el lunes 11 nuevos autobuses diarios para mejorar la frecuencia de paso

Un autobús del servicio urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que va a ampliar el servicio de autobuses urbanos a partir del próximo lunes 1 de diciembre, con la incorporación de 11 vehículos diarios en distintas líneas --ocho en el turno de la mañana y tres por la tarde--, lo que mejorará el servicio del invierno pasado en días laborables.

Este incremento del número de autobuses repercutirá de forma "muy positiva" en la mejora de la frecuencia y por tanto reducirá el tiempo de espera de los usuarios, como ha valorado el Ayuntamiento de Jerez en una nota sobre esta medida.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento, Jaime Espinar, ha explicado que con ello "la ciudad recupera la normalidad y mejora el servicio de autobuses urbanos este invierno", además de contar con una veintena de vehículos "renovados, sostenibles, fiables y accesibles para todas aquellas personas con diversidad funcional", y que va a permitir atender las demandas de los usuarios.

En ese sentido, ha recordado el camino que el gobierno municipal ha recorrido hasta llegar a este punto, con la adquisición de los primeros 25 autobuses nuevos que, como ha señalado, "irán llegando hasta finales de este año para ir sustituyendo a los antiguos que venían dando problemas", apuntando además a la licitación de otros 25 vehículos con los que se renovara la flota "al cien por cien esta misma legislatura".

Así, ha dado las gracias por "su paciencia" a todas las personas usuarias del servicio, asegurando que "el esfuerzo ha merecido la pena" porque Jerez "ha dado un paso de gigante en cuanto a movilidad" con la incorporación hasta el momento de 12 de los autobuses nuevos. A estos se sumarán "de forma inminente" otros ocho, y "en poco tiempo" la ciudadanía contará "con una flota totalmente renovada y en condiciones óptimas, como merece", ha aseverado Espinar.

La recuperación del servicio de invierno supondrá la incorporación de ocho vehículos más en distintas líneas en el turno de mañana y de tres por la tarde. En concreto, en el turno de mañana se implementarán con un vehículo más las líneas 1, 3, 4, 6, 10, 11, 16 y 18, y por la tarde, las líneas 6, 16 y 18.

Este refuerzo "será crucial" para mejorar la capacidad y puntualidad, sobre todo durante las horas de mayor demanda, según se ha señalado.

Las líneas que recibirán un mayor refuerzo serán la 6, la 16 y la 18 con una mejora del servicio durante todo el día. En cuanto a la mejora de la frecuencia, será "muy significativa" en todas las líneas citadas. Así, en el caso de la línea 1, la mejora de la frecuencia en el turno de mañana será de 20 minutos, pasando de 42 a 22 minutos. También reducirá alrededor de 20 minutos su frecuencia la línea 6 en el turno de tarde, la línea 16 por la mañana y la tarde y la línea 18 por la tarde.

Habrá otras líneas que superarán esta mejora, como la 11 y la 18, que en el turno de mañana reducirán su frecuencia en 24 minutos. El resto de líneas también verán mejorada su frecuencia "considerablemente", como se ha apuntado.

La recuperación del servicio de invierno conlleva también la optimización de la línea 11, con el objetivo de reforzar la conexión entre plaza Esteve, la estaciones de autobuses y de ferrocarril y el campus universitario, lo que permitirá ofrecer un servicio "directo y rápido" a los estudiantes que se desplazan a Jerez desde fuera de la ciudad.

Para efectuar esta mejora, esta línea de autobús modificará su itinerario, desviándose desde la calle Arcos hacia la avenida Nuestra Señora de la Paz para reincorporarse al recorrido anterior en la glorieta del Minotauro. Las paradas suprimidas continuarán cubiertas por la línea 6.

Según el Ayuntamiento, el cambio reducirá el tiempo de trayecto, mejorará la intermodalidad y la experiencia para estudiantes y viajeros en general.

Además, se ha advertido que con la recuperación del servicio del invierno en días laborables, el próximo 1 de diciembre los autobuses urbanos de Jerez dejarán de ser gratuitos y volverán a tener vigencia las tarifas que tenía esta prestación pública antes del verano, fijado en 1,10 euros el precio del billete habitual.

Como se ha recordado la gratuidad del autobús fue una de las medidas que de modo temporal adoptó el gobierno municipal el pasado verano, cuando fue necesario recortar el servicio por la retirada de la circulación de los vehículos Otokar y tras producirse varios incidentes.