Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia el expediente de licitación del nuevo contrato de limpieza de colegios públicos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha iniciado el expediente de licitación del nuevo contrato de limpieza de colegios públicos, algo que, como se ha indicado, mejorará la calidad del servicio y conlleva "importantes mejoras" en las condiciones laborales y salariales de la plantilla.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, y la delegada de Educación, Nela García, han explicado que este nuevo contrato es fruto de "un trabajo coordinado" entre ambas áreas municipales, y "va en línea con el compromiso del gobierno local de mejorar los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento e impulsar la calidad del empleo público".

Esta "apuesta", según han señalado, se ha visto reflejada en los presupuestos aprobados recientemente, en el que la media de aumento de las partidas destinadas a servicios públicos supone "un 47,45 por ciento".

Según Jaime Espinar y Nela García, con este nuevo contrato, "además de dignificar este servicio", se pretende reconocer "la gran labor" que hace la plantilla del servicio de limpieza escolar, compuesta mayoritariamente por mujeres, y que mantienen día a día los centros educativos "en las mejores condiciones de higiene y salubridad".

"Se trata de más inversión en dotación presupuestaria, más inversión en recursos materiales y más inversión para garantizar la estabilidad de las personas que forman parte de este servicio esencial", han sostenido.

De igual forma, han subrayado que este nuevo contrato conlleva un incremento del presupuesto para que el personal tenga unas retribuciones "más acordes a su labor" y cuente con más equipamientos y recursos materiales. Igualmente, el nuevo pliego de condiciones prevé también medidas en materia de conciliación.

A todo ello, tal y como han recordado, se suma el refuerzo que se está llevando a cabo en las labores de mantenimiento de las instalaciones escolares para "mantenerlas a punto en todo momento".