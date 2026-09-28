Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia un nuevo curso sociosanitario y añade una formación sobre alergias alimentarias

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Fundación Municipal de Formación y Empleo (FMFE), ha iniciado este lunes un nuevo curso sociosanitario en la localidad, que este año incorpora una nueva formación sobre alergias alimentarias que se impartirá del 30 de octubre al 13 de noviembre.

En concreto, este lunes se ha puesto en marcha el curso 'Cuidados de la persona anciana con trastornos degenerativos, enfermedades de Parkinson y Alzheimer en el ámbito sanitario', una acción formativa de 100 horas que finalizará el próximo 26 de octubre y capacitará a 15 alumnos en el Centro de Formación El Zagal.

Como ha recordado el Ayuntamiento en una nota, este centro cuenta con la acreditación de la Junta de Andalucía para la impartición de estos programas oficiales del SEPE.

El curso 'Cuidados de la persona anciana con trastornos degenerativos, enfermedades de Parkinson y Alzheimer en el ámbito sanitario', está orientado a mejorar la atención de personas dependientes, abordando desde los aspectos básicos de estas enfermedades degenerativas hasta la problemática familiar y las consideraciones legales que rodean el cuidado de estos pacientes.

En este contexto, la delegada municipal de Empleo, Nela García, ha resaltado "el esfuerzo" que supone para el Consistorio sacar adelante esta oferta formativa, que alcanza ya la quinta acción de este tipo en lo que va de año y está financiada íntegramente con presupuesto propio de la Fundación Municipal de Formación y Empleo.

"Desde el Ayuntamiento estamos haciendo un gran esfuerzo económico para ofrecer a nuestra ciudadanía programas formativos oficiales y acreditados que mejoren su empleabilidad real", ha subrayado la delegada, quien ha asegurado que los cursos son "especialmente útiles" para la ampliación de conocimientos de las personas que se están formando en el sector sociosanitario.

Además, la FMFE ha anunciado la apertura del formulario de inscripción para la que será posiblemente la última acción formativa de este 2026, con el curso 'Alergias e intolerancias alimenticias', que tiene como objetivo enseñar a identificar los productos que causan alergias, prevenir riesgos y elaborar alternativas gastronómicas seguras realizando un tratamiento higiénico adecuado.

Desde la Delegación de Empleo se ha animado a todas las personas interesadas a aprovechar esta oportunidad de formación en un ámbito cada vez más demandado por el sector hostelero y de la restauración.

Este nuevo programa, de nivel de cualificación 1, constará de 50 horas lectivas y se impartirá del 30 de octubre al 13 de noviembre en el Centro de Formación El Zagal en horario de mañana y con un total de 15 plazas disponibles. Para acceder a este curso no se requieren acreditaciones o titulaciones académicas previas, ni tampoco experiencia profesional.

Al igual que en la anterior convocatoria, será requisito indispensable aportar el documento de Demanda de Empleo actualizada en el momento de la inscripción.

Las personas que estén interesadas en inscribirse en estos cursos formativos pueden hacerlo mediante vía telemática en la web oficial www.jerez.es/empleo o dirigirse de manera presencial a la sede de la Delegación de Empleo, situada en la avenida Alcalde Álvaro Domecq.