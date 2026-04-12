El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia el primero de los cuatro cursos formativos que impartirá en 'El Zagal'

El Ayuntamiento de Jerez inicia el primero de los cuatro cursos formativos que impartirá en 'El Zagal' - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La delegada de Empleo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Nela García, ha informado sobre el inicio del curso 'Principios dietéticos aplicados a los cuidados auxiliares', la primera de las cuatro acciones formativas gratuitas previstas por la Fundación Municipal de Formación y Empleo durante los próximos tres meses en el Centro de Formación 'El Zagal'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, este curso formativo ha arrancado con la presencia de 15 participantes y tiene como finalidad reforzar las competencias profesionales de personas que se encuentran en situación de desempleo y mejorar sus condiciones de empleabilidad en un sector que tiene una alta demanda de ocupación como es el socio-sanitario.

Además, ha indicado que desde este domingo está abierto el plazo de inscripción para el segundo curso que está contemplado dentro de este ciclo formativo bajo el título: 'Atención a personas con trastornos cognitivos en estado inicial' y que se desarrollará del 27 de abril al 5 de mayo.

De manera que las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo mediante vía telemática en la web oficial: www.jerez.es/empleo o dirigirse de manera presencial a la sede de la Delegación de Empleo, situada en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq números 5-7-9.

Estos cursos son financiados íntegramente por la Fundación Municipal de Formación y Empleo, no requieren requisitos previos de titulación y tienen una duración de entre treinta y cuarenta horas con horario de mañana (09,00 horas a 14,00 horas). Las próximas convocatorias serán 'Acción cultural para la transformación social', están fechadas entre el 20 y el 27 de mayo, y 'Entornos de ocio inclusivos', del 3 al 11 de junio.