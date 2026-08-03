El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia el reasfaltado de la ciudad con una primera fase en 13 calles

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, en las obras de la primera Fase de reasfaltado que han comenzado en la calle Rodrigo de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado este lunes el inicio de las obras de la primera fase de reasfaltado de la ciudad, que han comenzado en la calle Rodrigo de Jerez y que se extenderá a un total de 13 calles, finalizando en torno al 28 de agosto.

Acompañada de la delegada municipal de Participación Ciudadana, Carmen Pina, la alcaldesa ha señalado con estas primeras obras, el reasfaltado de la ciudad "es imparable". Así, tras estas 13 calles, las obras continuarán en otras zonas de la ciudad y otros distritos que ya están en marcha.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que las obras se han adjudicado a la empresa Manuel Alba SA y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses y una inversión de 745.000 euros.

La alcaldesa ha destacado la puesta en marcha de estas obras, afirmando que "queda mucho más por hacer pero ya hemos empezado.

Las obras contemplan trabajos de refuerzo del firme y renovación del pavimento en distintos puntos de la ciudad, así como la reposición de la señalización horizontal y del balizamiento afectado por las actuaciones, garantizando la adecuada funcionalidad y seguridad de los espacios intervenidos.

Entre las zonas incluidas en esta primera fase de la "marea negra" figuran 13 calles y avenidas de distintos puntos de Jerez, como la propia Rodrigo de Jerez, Cerrofruto, Geraldino, Bélgica, Fernando Sierra, Juana Aguilar, Jorge Bocouze, Consejo de Europa, Cuatro Caminos, Obispo Cirarda, García Caparros, Muro y Zaragoza, abarcando una superficie total de 39.435,49 metros cuadrados.

Además, se ha indicado que el pasado mes de julio, la Junta de Gobierno Local aprobó iniciar el expediente de contratación para la segunda fase del proyecto de reasfaltado, que incluye el arreglo de nuevos viales.

El proyecto de reasfaltado se realizará en tres fases que permitirán abarcar una superficie aproximada de 200.000 metros cuadrados de vía pública con una inversión global de unos cinco millones de euros, llegando a todos los distritos de la ciudad.

En cada una de estas fases, se llevarán a cabo trabajos de refuerzo del pavimento en tramos parciales o completos que presenten un mayor grado de deterioro, motivado por el desgaste de materiales y la existencia de grietas, baches o socavones.

La intervención de reasfaltado se completará con la ejecución de la señalización horizontal y del balizamiento afectado.

En esta segunda fase, que ahora se licita, se actuará en una superficie total de 101.080,33 metros cuadrados de viales públicos, entre los que figuran tramos parciales o completos de calles de las Torres de Córdoba, avenida Álvaro Domecq, avenidas de La Comedia, Sudamérica y Marianistas; calles Paúl, Fermín Aranda y Pizarro; Glorieta de San Juan Grande; calle Hermano Adrián; calle Taxdirt (Aparcamiento en Cristo de la Sentencia esquina Doctor Marañón); calle Azahar; avenidas Duque de Abrantes y Lebrija; calle Caldas, José Cádiz Salvatierra y el Ramal de la Antigua N-IV (avenida Rey Felipe VI) y su carril derecho.

El Ayuntamiento ha elaborado una planificación integral que permitirá actuar de forma progresiva sobre numerosos viales afectados por el desgaste de los materiales, la aparición de grietas, baches y otras deficiencias derivadas del paso del tiempo y de los episodios de lluvias registrados durante los últimos meses.