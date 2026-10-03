El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) inicia la recuperación de la antigua Escuela de Idiomas

Agustín Muñoz, Jaime Espinar, Jessica Quintero y la Asociación Unidos por Santiago visitan las obras de renovación de la instalación eléctrica del inmueble de la calle Taxdirt. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa de Jerez (Cádiz), Agustín Muñoz, junto al teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, la delegada de Participación Ciudadana, Jéssika Quintero, y representantes de la Asociación Unidos por Santiago, han visitado la antigua Escuela de Idiomas para supervisar los trabajos que se están desarrollando con el objetivo de recuperar este inmueble municipal y ponerlo nuevamente al servicio de la ciudadanía y favorecer la actividad social del barrio de Santiago y del centro histórico.

Durante la visita, según ha informado el Consistorio en una nota, los responsables municipales han comprobado la evolución de una actuación centrada en la renovación de la instalación eléctrica del edificio, situado en el número 16 de la calle Taxdirt y compuesto por dos plantas.

Como ha señalado Jaime Espinar, este proyecto contempla la renovación integral de la instalación de baja tensión y su adaptación a la normativa vigente, como paso necesario para posibilitar los nuevos usos administrativos, sociales y comunitarios previstos para el inmueble.

En este sentido, el teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, ha destacado que la actuación responde al objetivo municipal de recuperar espacios actualmente sin uso y devolverlos a la actividad.

"Queremos darle un uso público a un espacio que nos encontramos abandonado, al igual que otras dependencias y espacios municipales que paulatinamente estamos poniendo nuevamente al servicio de los jerezanos y de los colectivos que trabajan en la ciudad", ha destacado.

Según ha explicado, el inmueble había sido objeto de numerosos actos de vandalismo durante la anterior legislatura, y este deterioro culminó con el robo de todo el cableado, dejando el edificio sin suministro eléctrico.

Así pues, para darle solución a esta situación, se ha destinado una inversión superior a los 70.000 euros para la renovación completa de las instalaciones eléctricas de las dos plantas, así como la ejecución de las actuaciones necesarias para que el edificio pueda responder adecuadamente a sus futuros usos.

Asimismo, Jaime Espinar ha recordado que "cuando llegamos al Gobierno y vimos el mal estado en que estaban estas instalaciones, y las enormes posibilidades que ofrece, comenzamos a trabajar para que se conviertan en un lugar de convivencia y de encuentro; se trata, en definitiva, de recuperar un edificio que estaba abandonado y ponerlo al servicio de los jerezanos, del barrio de Santiago y, por tanto, al servicio público de la ciudad", ha afirmado Espinar.