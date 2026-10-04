Illa informa de que una persona ha muerto en Tordera (Barcelona) a causa del temporal de lluvia

?Las calles y los vecinos del barrio de Bellvitge en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona?, Catalunya, España)? durante el fin de semana de lluvias? en el litoral y prelitoral catalán la madrugada del 4 de octubre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado este domingo en un apunte en 'X' que una persona ha muerto en Tordera (Barcelona) a causa de los efectos del temporal de lluvia que afecta este fin de semana a Catalunya.

Illa ha trasladado su pésame a sus familiares y ha reiterado que la situación "continúa siendo complicada, especialmente de la mitad de Catalunya hacia el norte" debido a las intensas lluvias.

"Hace falta mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones de Protecció Civil", ha añadido.