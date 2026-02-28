El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) interviene en el arbolado del Parque de Santa Teresa tras el paso del tren de borrascas

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en la visita a los trabajos que se están acometiendo en el arbolado del Parque de Santa Teresa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos, está interviniendo en el arbolado del parque de Santa Teresa, tras el tren de borrascas, con el objetivo de retirar árboles y ramas derribados por el temporal.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado este parque para inspeccionar los trabajos que se están realizando y que continuarán desarrollándose hasta retirar todo el arbolado que ha quedado en mal estado, a consecuencia de los fenómenos meteorológicos, con el fin de evitar riesgos para los visitantes de este espacio natural, según ha trasaladado el Consistorio.

Espinar ha señalado que "estamos realizando una intensa labor de revisión e intervención en el arbolado para su recuperación y puesta en valor". "Tras las últimas borrascas se han visto afectados muchos ejemplares por lo que es más necesaria que nunca su revisión, antes de que este espacio natural pueda ser frecuentado por vecinos y asociaciones", ha explicado.

En este contexto, ha recordado que este parque permanece cerrado hasta el momento, a causa precisamente, del estado en el que ha quedado por los efectos del clima. El objetivo de estos trabajos en este enclave es que vuelva a abrir sus puertas al público en su horario habitual.

El Parque de Santa Teresa, situado a cuatro kilómetros al suroeste del núcleo urbano de Jerez, cuenta con una población de especies arbóreas exóticas y una masa boscosa singular en la campiña.