Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Junta y empresas de la construcción refuerzan su alianza en Expoconstruye 2025

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La delegada de Vivienda, Urbanismo, Parques Empresariales y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Belén de la Cuadra, ha subrayado la importancia de seguir trabajando de la mano Junta de Andalucía y las empresas de la construcción para facilitar la actividad del sector, atraer nuevas inversiones a la ciudad y promover la construcción de vivienda protegida en todo el término municipal.

La responsable municipal ha hecho estas afirmaciones durante la Inauguración de la quinta edición de la Feria Profesional de la Construcción de la provincia de Cádiz, Expoconstruye 2025, que ha tenido lugar esta tarde en el recinto ferial de Ifeca.

En la misma se ha contado con la presencia del viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz-Atanet, y el presidente de FAEC, Manuel Ávila, entre otros representantes de entidades organizadoras de este evento, al que también ha asistido el teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Belén de la Cuadra ha agradecido "de forma especial" la presencia en esta inauguración del viceconsejero, algo que en su opinión "simboliza su apoyo al sector y a esta Feria de la Construcción ya consolidada como un referente a nivel andaluz", y que convierte cada año a Jerez en "epicentro del debate, la innovación y el compromiso con el futuro de esta industria".

Asimismo, se ha mostrado convencida de que esta feria "constituirá un año más una nueva oportunidad para poner sobre la mesa todas las cuestiones que interesan y preocupan al sector y que será el espacio idóneo para abordar en profundidad los grandes retos del presente y del futuro".

Durante su intervención, Belén de la Cuadra ha reiterado el compromiso del gobierno municipal con las organizaciones, entidades, empresas y colectivos del sector, con los que mantienen, ha dicho, "una interlocución fluida y continua para avanzar juntos en la construcción de una ciudad más sostenible, más eficiente y humana", además de crear "nuevas oportunidades" para que las empresas de la construcción inviertan aquí y construyan vivienda, "sobre todo protegida".

Como ya se ha avanzado en anteriores ocasiones, el gobierno municipal está desarrollando una hoja de ruta "con medidas reales y tangibles" para favorecer su construcción de vivienda asequible. Una de ellas, por la que "apostamos fuerte y para la cual hemos establecido un marco de colaboración con la Junta y el sector", es facilitar la puesta a disposición de bolsas de suelo ubicadas en distintas zonas del término municipal, que irán destinadas a vivienda protegida, ha señalado la delegada.

El Ayuntamiento ha recordado que "en breve" se licitarán seis bolsas de suelo residencial, una medida que es posible gracias al Decreto-Ley 1/2025 de 24 de febrero, y al que Jerez fue uno de los primeros municipios en adherirse.

Igualmente, se han iniciado los trabajos para la elaboración del nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Jerez. La actualización y redacción de este documento, que irá acompañada de un proceso participativo, es "una prioridad" para planificar la política de vivienda y suelo de Jerez y tendrá como marco jurídico la futura Ley de Vivienda de Andalucía.

Cabe destacar también que, al igual que años anteriores, el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, y de la Delegación de Vivienda y Urbanismo, contará con un stand propio en Expoconstruye 2025.