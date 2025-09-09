El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) licita en octubre seis bolsas de suelo para construir vivienda asequible en la ciudad

La alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García Pelayo durante la presentación de la futura Ley de la Vivienda de Andalucía en el Palacio de San Telmo en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha participado este martes en Sevilla en el acto de presentación de la futura Ley de Vivienda de Andalucía, donde ha anunciado que el Ayuntamiento licitará en octubre de seis bolsas de suelo residencial para construir vivienda asequible en la ciudad.

Se trata de una medida que es posible gracias al Decreto-Ley 1/2025 de 24 de febrero, al que Jerez se adhirió en mayo, poco tiempo después de su publicación en el BOJA, en marzo de este año, ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

Durante su intervención, la alcaldesa ha valorado de manera positiva la nueva Ley de Vivienda de Andalucía presentada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para garantizar un acceso a la vivienda "más justo y asequible".

De esta manera, ha agradecido al Gobierno andaluz, y en especial a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, la puesta a disposición de este Decreto, que "nos ha dado la oportunidad a los ayuntamientos de llevar a nuestros plenos nuestra adhesión al mismo".

Así, ha recordado que Jerez fue "uno de los primeros municipios" en acogerse a esta norma, que recoge, "dentro de la legalidad y con instrumentos rápidos", la posibilidad de "acelerar" la puesta a disposición de los promotores, de constructores y de particulares de suelos para agilizar la toma de decisiones en materia de construcción de vivienda.

Días después de que el pleno del pasado mes de mayo aprobase la adhesión a este Decreto, el Ayuntamiento publicó en su web un listado de 28 parcelas disponibles con capacidad para un máximo de 1.864 viviendas protegidas y que suman una superficie total de 79.000 metros cuadrados. De las primeras seis bolsas de suelo que se van a licitar el próximo mes, seis son propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, y tres del Ayuntamiento.

"Lo importante es que vamos a utilizar esa vía que nos facilita el Decreto de utilizar suelo destinado a equipamiento público para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler, también vamos a sacar licitación para ese tipo de suelo", ha comentado la alcaldesa.

Cabe recordar que el citado Decreto incluye una serie de medidas a modo de incentivos, entre los que figuran un incremento de un 20% en el número de viviendas permitidas en una parcela de vivienda de renta libre; o que en el caso de parcelas destinadas en origen a vivienda protegida, el número de viviendas se puede incrementar igualmente en un 20% y su edificabilidad en un 10%; en tercer lugar, el Decreto permite el cambio de uso a residencial de vivienda protegida en aquellas parcelas o edificios destinados a oficinas o alojamiento turístico.

Entre otras medidas adoptadas por el gobierno local para facilitar y promover la inversión residencial, figuran los procedimientos de venta forzosa de fincas del centro histórico procedentes del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, o la modificación puntual del PGOU mediante la cual la vivienda de uso turístico pasa a ser considerada como actividad económica.

Por otro lado, la alcaldesa ha valorado de forma positiva la futura Ley de Vivienda de Andalucía para "dar respuesta a los retos de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, agilizar y aumentar la construcción de vivienda protegida y mejorar el parque residencial", destacando que "se ha trabajado desde la participación para que sea una norma con la que todos más o menos nos podamos sentir satisfechos".

Un aspecto importante al que se ha referido es "el impacto económico" que genera el sector inmobiliario en los municipios, asegurando que "cuando movilizamos la construcción estamos impulsando la creación de empleo".

Como ejemplo de ello, ha explicado que, en el caso de Jerez, lo datos reflejan que "en los dos últimos años se han creado más de 3.000 empleos", lo cual ha considerado "una cifra muy importante", siendo los sectores de la construcción y de la industria turística los que más han influido en este crecimiento.