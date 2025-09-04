Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) otorga licencia para 46 viviendas de la primera fase de un nuevo conjunto residencial

Archivo - Reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha concedido la licencia de construcción de la primera fase de un edificio plurifamiliar situado en el entorno de La Granja que comprende 46 viviendas, garajes y trasteros.

La promoción completa de este conjunto residencial consta de dos fases, que suman en su totalidad 76 viviendas, 77 plazas de garajes y piscina comunitaria, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

La delegada de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, ha valorado de forma positiva la construcción de esta nueva promoción, cuya primera fase --compuesta por 46 viviendas en cuatro plantas de altura, 50 garajes, 41 trasteros, piscina comunitaria y aseos, zonas ajardinadas y caminos interiores-- ya ha obtenido su correspondiente licencia y podrá dar comienzo en los plazos establecidos.

El residencial estará situado en una parcela de la zona de La Granja que tiene una superficie de unos 5.000 metros cuadrados.

Para la delegada, el sector inmobiliario "es uno de los pilares básicos que está impulsando el desarrollo económico de Jerez" y por eso ha agradecido a los promotores "su apuesta por la ciudad" para implantar nuevos proyectos residenciales que "contribuyen al desarrollo urbanístico de zonas que tienen parcelas sin uso, así como a recuperar inmuebles en mal estado o en situación de abandono, como vienen ocurriendo en el centro histórico".

Es el caso de otra licencia otorgada esta misma semana por la Junta de Gobierno Local para autorizar las obras de reforma y adaptación de un casco de bodega catalogado de la calle Honsario para destinarlo a cinco viviendas y 14 garajes.