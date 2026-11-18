Archivo - Vehículos de limpieza en las calles del centro tras el primer fin de semana de zambombas en la Navidad de 2025. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos, con turnos solapados, para los días comprendidos entre el 20 de noviembre y el 24 de diciembre, que coincide con el periodo de la celebración de las zambombas de Navidad y con el incremento de afluencia de público sobre todo en el centro de la ciudad. Además, también se reforzará la limpieza de los fines de semana y festivos hasta el 8 de enero, una vez pasada la festividad de los Reyes Magos.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha señalado que para la implantación de este dispositivo se contratará alrededor de 950 jornadas de trabajo de personal eventual, lo que supone "un refuerzo significativo" de limpieza y recogida de residuos, que se suma a la instalación de infraestructuras temporales en la ciudad que favorezcan la correcta gestión de residuos y la higiene urbana.

La dotación adicional de personal eventual y la ampliación de medios contribuirán a generar "un entorno limpio, seguro y adecuado" para el desarrollo de estas celebraciones tradicionales como son las zambombas de Navidad.

El objetivo de este dispositivo especial municipal es reforzar las labores habituales, garantizar la adecuada salubridad, imagen urbana y seguridad de los asistentes en estos periodos festivos, fundamentalmente en calles y plazas donde se celebren las zambombas autorizadas, así como en zonas turísticas de mayor concentración de personas, puntos de tránsito del público asistente y áreas destinadas a contenedores y otros servicios extraordinarios.

Antes del inicio del periodo de zambombas, que comienza este viernes, el Ayuntamiento va a realizar una serie de actuaciones previas en las zonas de mayor tránsito y ocupación, como son el barrido manual y mecánico de las calles y plazas, el vaciado de papeleras, revisión de "zonas críticas" y la instalación de mobiliario urbano extra destinado a la recogida de residuos.

En este sentido, se van a instalar seis refugios de contenedores disimulados con unas vallas en plaza del Banco, plaza Esteve, plaza del Progreso, plaza del Mercado, plaza de la Asunción (calle Belén), plaza Monti y Alameda vieja.

Además, se van a colocar también 70 papeleras de 240 litros adicionales que complementarán las funciones de las ya existentes, y se colocarán cinco puntos de reciclaje, compuestos por papeleras para restos, envases y papel y cartón en Alameda Cristina, plaza del Mercado, plaza del Arenal y plaza del Mercado. A esto se suman contenedores de vidrio adicionales en plaza del Banco, Asunción, Angustias, Arroyo y Esteve y servicios públicos fijos y móviles.

Una vez iniciado el calendario de zambombas de Navidad, en el marco de este dispositivo especial, se prestará especial atención al vaciado continuo de papeleras y contenedores y se supervisarán continuamente los refugios. Se retirarán los residuos y se limpiará y desinfectará el pavimento.

Después de la celebración de las zambombas se realizará una recogida intensiva de residuos y un barrido mecánico y manual de las zonas, se baldearán las calles y acerados y se limpiarán y desinfectarán los puntos de contenedores, ubicaciones de baños públicos y calles y plazas afectadas.

BAÑOS PÚBLICOS FIJOS Y MÓVILES

Respecto a los baños, durante la celebración de las zambombas se instalarán tres módulos fijos en puntos estratégicos de la ciudad como plaza Belén, Esteve y alameda del Banco. Cada uno de estos módulos contará con cuatro inodoros para mujeres, dos inodoros y cuatro urinarios para hombres y un módulo aparte para personas con movilidad reducida.

Estos módulos estarán instalados desde el 20 de noviembre hasta el 26 de diciembre y contarán con suministro eléctrico, saneamiento y limpieza durante todo este periodo.

Además de los baños fijos, el Ayuntamiento dispondrá de otros móviles, como los cinco servicios químicos que se ubicarán en la calle José Luis Díez y otros cinco destinados a personas con movilidad reducida.

Estos baños portátiles se desplazarán en función de las necesidades de cada jornada, ajustándose a la afluencia de público o la celebración de zambombas específicas.

El 26 de diciembre se retirarán de la vía pública la mayoría de estos servicios, excepto cuatro baños químicos y uno para personas con movilidad reducida, que permanecerán instalados para dar cobertura a la fiesta de Fin de Año.

El vaciado y limpieza de estos servicios públicos se realizará dos veces al día y su ubicación se señalizará con cartelería para facilitar su localización entre la ciudadanía.

Entre el 20 de noviembre hasta el 24 diciembre se sucederán varios turnos de limpieza que se solaparán unos con otros, con el fin de reforzar el servicio durante las horas de mayor afluencia de público, especialmente en días previos a festivos, fines de semana y días festivos.

El Ayuntamiento ha señalado también que el servicio de limpieza contará con la colaboración de Policía Local por si es necesario el desalojo de personas para la realización de su actividad.

Además, los días 6, 7 y 8 de enero se establecerá un servicio especial de recogida de residuos, especialmente papel y cartón, en horario de 22,00 horas a 6,00 horas, en el marco de la festividad de los Reyes Magos.