El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) refuerza la oferta de formación de seguridad vial para centros educativos

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, y la delegada municipal de Educación, Nela García, en una actividad de seguridad vial con escolares - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, acompañado de la delegada municipal de Educación, Nela García, ha inaugurado este miércoles unas jornadas educativas para escolares sobre seguridad vial, una actividad con la que ha comenzado la Semana Europea de la Movilidad y que se ha reforzado con una ampliación de la oferta formativa a este respecto.

Las jornadas inauguradas este miércoles en el Parque de Educación Vial son un ciclo formativo impartido a alumnado de la ciudad por parte del departamento de Seguridad Vial adscrito a la Policía Local, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En esta primera jornada de educación vial ha participado alumnado de tercero de Primaria del CEIP Arana Beato. En los próximos días 17 y 18 de este mes,también lo harán escolares de los CEIP Alcazaba y Antonio de Nebrija, elevando a un centenar los menores que recibirán esta formación.

Bajo el subtítulo 'De casa al cole', la actividad consiste en que el alumnado realice un circuito señalizado horizontal y verticalmente con el objetivo de fomentar el conocimiento de las normas de circulación y de las principales señales de tráfico y se familiaricen con la utilización del casco y el uso de la bicicleta.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos ha señalado la importancia de comenzar la Semana Europea de la Movilidad con una actividad de concienciación orientada a "crear semillas de concienciación en los más pequeños", una actividad que se desarrolla en el Parque de Educación Vial, el cual estaba "en situación de abandono" cuando el PP accedió a la Alcaldía en 2023 y que han "rescatado" como parque público.

Espinar ha destacado que la novedad de este año es que se han incorporado 23 bicicletas y cascos protectores para dotar a este parque, ya que "muchos impedimentos" que tenían las familias era que tenían que venir hasta aquí con sus propias bicicletas, lo que suponía "un inconveniente".

"Estamos poniendo en uso espacios que se encontraban abandonados, pero no olvidándonos de ellos después, sino dotándolos de recursos para que sirvan al fin a los que están destinados, en este caso, educar en seguridad vial, que es una materia muy importante y tenemos que seguir todos de la mano para tener una educación cada vez más segura", ha aseverado el responsable municipal.

Además, ha resaltado que la oferta educativa municipal 'Jerez-Educa' incluye educación vial de la mano de la Policía Local y que la dotación que se ha realizado es precisamente seguir ampliando este tipo de formación para los centros dentro de los programas educativos del Ayuntamiento.

Respecto a este particular, la delegada de Educación ha señalado que precisamente los programas de educación vial y medio ambiente son de los más demandados de toda la oferta de actividades educativas que el Ayuntamiento hace a los centros, y por los que, en total, pasaron el pasado curso más de 32.000 menores.

Paralelamente a las Jornadas Educativas para escolares sobre seguridad vial, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, ha comenzado también este miércoles un calendario de visitas para promocionar el turismo accesible. De acuerdo con este programa, los miembros de Adifi han realizado una visita gratuita a Bodegas González Byass.