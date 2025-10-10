El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) reitera su prioridad de darle uso a la parcela del antiguo Hotel Palmera Plaza

Antiguo Hotel Palmera Plaza, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en estado de abandono desde su cierre definitivo en 2014 - GOOGLE MAPS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Belén de la Cuadra, ha reiterado que la prioridad del gobierno local sigue siendo la recuperación de "una amplia parcela del centro histórico que lleva mucho tiempo en desuso y abandonada", como es la del antiguo Hotel Palmera Plaza, que ha sido objeto de "numerosos actos vandálicos que generaban inseguridad e insalubridad en la zona" desde su cierre definitivo en 2014.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aceptado el desistimiento expreso de la solicitud de licencia urbanística para la construcción de un centro sociociosantario en estos terrenos, cuyos promotores destinarán ahora a otra iniciativa empresarial que también contribuirá a generar actividad económica y a revitalizar la zona.

Belén de la Cuadra ha explicado que "en los últimos meses" se han mantenido reuniones con la empresa promotora de este proyecto en la que sus responsables han ido trasladando "su voluntad" de desistir de la solicitud de la citada licencia urbanística, aunque anunciando que están estudiando y valorando "otras alternativas empresariales".

En este sentido, ha señalado que desde Urbanismo se sigue en contacto con este grupo inversor al objeto de hacer un seguimiento a las decisiones que adopten finalmente en relación al destino que quieren dar a estos suelos.

Por tanto, se ha resaltado que este desistimiento no significa que se renuncie a recuperar esta amplia parcela y a ponerla en uso, sino que se le dará "un destino diferente al previsto inicialmente". Así, la delegada ha anunciado que desde el gobierno local "daremos todas las facilidades para que, una vez presenten su nueva propuesta, se agilicen los trámites y los procesos administrativos necesarios".

Además, ha señalado que esta iniciativa empresarial está enmarcada dentro de las prioridades de la Oficina Aceleradora de Proyectos aprobada recientemente por el Ayuntamiento.