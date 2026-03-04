Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) resalta el mantenimiento de líneas en el CEIP Tomasa Pinilla para el próximo curso

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha trasladado su agradecimiento a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta y a al delegado territorial en Cádiz, José Ángel Aparicio, por "el esfuerzo realizado" para que el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín mantenga todas sus líneas de cara al próximo curso.

Tal y como ha explicado en una nota la delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, se ha tenido conocimiento de esta decisión, que "viene a refrendar el importante trabajo realizado" por la Junta y por el gobierno local para que se mantengan estas líneas.

En ese sentido, ha destacado la "disponibilidad y atención" del delegado territorial a las necesidades de la comunidad educativa de Jerez, poniendo en valor que atendiera "rápidamente" las que plantearon desde la dirección y el AMPA del colegio Tomasa Pinilla para mantener la línea de cinco años completa y la línea de primero de primaria completa, como se habían solicitado.

La delegada municipal ha trasladado la noticia a la Flampa, mientras que la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha hecho lo propio con el alcalde de esta ELA, Salvador Ruiz. Según Nela Nieto, "siempre estamos analizando las mejores decisiones de cara a mantener el equilibrio en cuanto a las necesidades y las capacidades de cada centro, y dándole las soluciones más óptimas, como ha sido el caso de hoy".

Por todo ello, ha insistido en "seguir agradeciendo siempre" la disposición de la Delegación Territorial y la Consejería de Educación en su conjunto, por "todo lo bueno que hace" por los centros de educación infantil y primaria y por los centros de secundaria de Jerez de la Frontera.