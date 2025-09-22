El Ayuntamiento de Jerez celebra el Día Mundial del Turismo con tres días de actividades

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que celebra el Día Internacional del Turismo, que se conmemora este sábado, 27 de septiembre, bajo el lema 'Turismo y Transformación Sostenible' con el objetivo de poner el foco sobre el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo y con tres días de actividades.

Así, según ha indicado en una nota, el primero de estos actos erá la lectura en el Pleno Ordinario del mes de septiembre de un Manifiesto con motivo de este día a cargo de representantes del Clúster Turístico, Horeca y la Asociación Hostelería Jerez.

Se trata de un texto con el que se quiere poner de manifiesto que la industria turística local cree y confía en un turismo que sea herramienta para contribuir al desarrollo de forma positiva y que permita construir un modelo que tenga como objetivo un crecimiento económico, social y ambiental sostenible; que dé prioridad a las personas, a la preservación de recursos, al respeto a las culturas y teniendo en cuenta el reparto de beneficios de manera equilibrada para las comunidades con el fin de asegurar la viabilidad del sector; un turismo nunca agresivo que garantice el bienestar de los destinos y su permanencia en las mejores condiciones para el futuro.

El mismo viernes, día 26 de septiembre, arranca la programación de actividades con visitas al Palacio del Tiempo hasta las 14 horas. Igualmente se podrá acceder al museo de etiquetas del Marco de Jerez y a la colección de fotografías del siglo XX de Bodegas Páez Morilla, actividad gratuita. Además, a partir de las 20,30 horas de una visita guiada a Bodegas Fundador con Cena Maridada que se puede reservar en la web de la propia bodega.

Por su parte, el sábado 27 de septiembre, tendrá lugar una Jornada de Puertas Abiertas en el Museo Arqueológico de 9 a 14 horas sin necesidad de inscripción. Además, ese día también se podrá visitar nuevamente la Catedral, el Palacio Domecq entre las 10 y las 19 horas (previa compra de tickets) o las Bodegas Tío Pepe con cata técnica de cinco vinos. Un día donde desde las 12 horas y hasta las 14 horas, los visitantes serán recibidos en la Oficina Municipal de Turismo con un vino de Jerez.

También está programada a las 11,00 horas una visita guiada por el centro de Jerez a cargo de 'Viajando con Paloma' cuyo punto de encuentro será los Claustros de Santo Domingo. Se puede reservar en info@viajandoconpaloma.com.

A las 12,00 horas, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre celebrará una gala benéfica de Aspanido y AFA La Barca; a la misma hora y hasta las 14 horas el Museo Arqueológico acoge el ciclo 'La Pieza del Mes' con la conferencia 'Torre de Rueca de Época Islámica' a cargo de la historiadora Pilar Peña. El flamenco también será protagonista con los espectáculos que a las 12, 20 y 22 horas acogerá El Pasaje en la calle Santa María.

Los más pequeños también tienen ese día un espacio dedicado para ellos con Grand Prix Ciudad de Jerez a cargo de la empresa Brandon Tourist plantea un gran juego por equipos/familia con el objetivo de descubrir el Jerez patrimonial y turístico a través de pistas y pruebas en la calle. Por último, a partir de las 19,00 horas la Viña Escuela Las Majadillas propone conocer las labores de la campiña, la influencia del clima, la tierra, la poda, las cepas con la degustación de un guiso jerezano maridado con vinos de Jerez mientras se contempla un maravilloso atardecer organizado por Genatur.

El domingo 27 de septiembre, de 9,30 a 14,30 el Conjunto Monumental de El Alcázar celebra jornada de Puertas Abiertas con motivo del Día Mundial del Turismo. Finalmente, a las 10,30 horas tendrá lugar una ruta guiada bajo el nombre de 'Jerez y sus jereces' por parte de Vente pa Jerez. Los actos programados concluirán ese día con la segunda sesión para conocer la Viña Escuela Las Majadillas con inscripción previa.