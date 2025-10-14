El Ayuntamiento de Jerez comienza las obras para que el CEIP Alcazaba disponga de comedor escolar

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que las obras de adecuación de aulas para contar con un comedor escolar en el CEIP Alcazaba han empezado este martes con el objetivo de habilitar un espacio adecuado para la prestación de este servicio en condiciones óptimas.

En una nota, ha señalado que la delegada de Educación, Formación Profesional y Universidades, Nela García, ha realizado una visita a este centro educativo, situado en la barriada de La Granja, donde ha manifestado su satisfacción por el comienzo de este proyecto y su importancia, resaltando que "es un día muy alegre, sobre todo para el colegio Alcazaba y para toda su comunidad educativa, porque a primera hora de la mañana han empezado las obras del equipamiento del comedor".

Este proyecto de adaptación, elaborado desde los servicios técnicos de la Delegación de Urbanismo, supone la redistribución interior de distintos espacios para transformar dos aulas contiguas en un comedor con servicio de catering.

Así, la intervención ha arrancado con labores de albañilería para la apertura de un nuevo acceso destinado a la entrada de materiales y que, una vez finalizada la obra, servirá como vía de servicio para este equipamiento. Las tareas, que la empresa adjudicataria comenzó a preparar la semana pasada con las mediciones finales, incluyen la construcción de un nuevo office y el acondicionamiento completo de las aulas que albergarán el comedor, incluyendo suelos y paredes.

De esta manera, esta intervención posibilitará que el centro educativo cuente con un servicio "necesario y muy demandado" por las familias de los alumnos, ya que favorecerá la conciliación familiar de los padres y madres del alumnado.

En esta línea, la delegada de Educación ha subrayado que "la construcción del comedor del CEIP Alcazaba reafirma el compromiso del equipo de Gobierno local con la mejora de las infraestructuras educativas y la atención a las demandas de las familias del municipio".

La Junta de Gobierno Local aprobó a finales de septiembre la adjudicación de estos trabajos a Grupo Muserac S.L, por importe de 48.100 euros, ha recordado.