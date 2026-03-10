Ayuntamiento de Jerez y comité de empresa de autobuses urbanos hacen un balance positivo del servicio

Jaime Espinar con el comité de empresa de autobuses urbanos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha mantenido una reunión con el comité de empresa de autobuses urbanos para abordar, entre otros asuntos, la situación actual del servicio, del que han hecho un balance positivo, con la incorporación de los nuevos vehículos a finales de 2025.

"Hemos abordado con el comité de empresa cómo se encuentra la situación del servicio en este inicio de año después de la llegada de los 25 autobuses nuevos híbridos que se han incorporado a la flota y que han sustituido a esos autobuses antiguos que estaban generando problemas en nuestra ciudad de seguridad como eran los autobuses turcos", ha explicado el teniente de alcaldesa.

En una nota, Espinar ha señalado que "el balance que hacen los trabajadores es que están notando que cuentan con unos autobuses en condiciones, más seguros y fiables y se está viendo además cómo los usuarios están más felices al poder contar con nuevos autobuses en la ciudad".

Además, ha informado al comité de empresa de "las mejoras en las que se está trabajando y sobre las que muy pronto se tendrán buenas noticias, puesto que se sigue avanzando en la renovación completa de la flota, pero también en los sistemas de geolocalización, sistemas de billetaje, en definitiva los sistemas informáticos que tienen los nuevos autobuses"

"El Gobierno municipal trabaja en la mejora continua de este servicio que es fundamental y que necesitaba de mucha inversión y mucho apoyo", ha manifestado Espinar, que ha añadido que "el camino ya está en marcha con la incorporación de esos nuevos autobuses que han llegado a la ciudad, pero no se va a quedar ahí y buena muestra de ellos son esos pasos que se siguen dando para que Jerez cuente por fin con el servicio de transporte que merecen todos los jerezanos y los trabajadores del servicio".