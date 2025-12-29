El Ayuntamiento de Jerez destaca que arranca 2026 con tres programas de empleo y formación de cerca de 700.000 euros

Archivo - Nela García, concejal de Empleo, Trabajo Autónomo y Empresa del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través del Departamento municipal de Empleo, ha anunciado el inicio de tres "potentes" programas de empleo y formación que marcarán el arranque del próximo año 2026 en función de las subvenciones conseguidas por la Administración local al cierre de este 2025 y que rozan los 700.000 euros para la puesta en marcha de 'Activa-T Joven', 'EPES' y 'Tradición Jerez'.

En una nota, ha explicado que estos tres proyectos aprobados, pendientes de comenzar "de manera inminente", están diseñados para dar respuesta a diferentes perfiles de la población, desde jóvenes que buscan su primera experiencia laboral hasta mayores de 45 años en situación de desempleo.

Con esta perspectiva, la delegada de Empleo, Nela García, ha reafirmado "el compromiso del Gobierno municipal con la creación de nuevas oportunidades laborales y la consolidación de su apuesta estratégica para impulsar la formación y el acceso al mercado laboral de la ciudadanía".

"La suma de las subvenciones obtenidas para llevar a cabo estos proyectos ronda los 700.000 euros y supone una inyección económica directa en políticas activas de empleo", ha subrayado la delegada, que ha resaltado que la captación de estos fondos aseguran que en 2026 se continúe con la gestión pública desarrollada desde 2024. "Comenzamos el año con los deberes hechos y con un horizonte de esperanza para muchas familias, con estas iniciativas el Ayuntamiento cumple su voluntad de ser una institución pública que realiza una gestión de los recursos de gran utilidad para los ciudadanos y ciudadanas", ha añadido.

Igualmente, García ha agradecido el "apoyo" y la "implicación" de la Junta de Andalucía para la consecución de estas subvenciones que "combatirán las cifras de paro, mejorarán la cualificación de las personas beneficiarias y facilitarán a los participantes el acceso al mercado laboral".

El montante total de subvenciones gestionadas a lo largo de 2025 por parte del Departamento municipal de Políticas Activas de Empleo asciende a 2.750.901 euros, ha subrayado.

Según ha explicado, el Programa Activa-T Joven, dotado con 107.600 euros, está enfocado a menores de 30 años beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y contempla la contratación de ocho jóvenes, que por primera vez accederán al mercado laboral, destinados al Zoobotánico de Jerez y a la Delegación de Medioambiente. Su inicio está previsto para el mes de febrero y establece un contrato de seis meses de duración a jornada completa.

En concreto, según ha explicado, esta acción incluye dos actuaciones diferenciadas, ya que, por un lado, establece el 'Programa de Educación Ambiental y divulgación sobre la conservación ex situ de especies amenazadas en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez Servicio de Protección Animal' donde las contrataciones son un Biólogo (Técnico Superior A1) y un Monitor Medioambiental (C1).

Igualmente, recoge la iniciativa 'Programa Plan de Mejora de jardinería y arbolado, Educación Ambiental y divulgación sobre el arbolado, los espacios verdes y los espacios naturales de Jerez (Servicio de Medio Ambiente)' donde las contrataciones asociadas son un Biólogo (Técnico Superior A1), un Monitor Medioambiental (C1), un Jardinero-talador (Oficial Primero de Oficio) y tres Oficiales Primeros de Oficio de Jardinería.

Por su parte, el Programa Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES 26-27), con una partida económica de 229.110 euros, financiará prácticas no laborales en empresas a personas demandantes de empleo, e inscritas en el Sistema Andaluz de Empleo (SAE), pertenecientes a colectivos vulnerables. Beneficiará a 80 usuarios y contará con un técnico de gestión contratado.

Finalmente, el programa Proyecto de Empleo y Formación "Tradición Jerez", cuanta con una subvención de 352.809 euros y respalda un programa de formación en alternancia para 15 personas mayores de 45 años pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables y que contarán con un contrato desde el comienzo de la iniciativa.

Está marcado un itinerario de 12 meses de formación y trabajo en alternancia, de manera que los participantes se formarán en gestión administrativa y docencia para el empleo con el objetivo de preservar y renovar competencias y conocimientos asociados a oficios artesanales, tradicionales, propios de nuestro territorio y vinculados a la cultura de nuestra ciudad, según ha explicado el Ayuntamiento, que ha señalado que se prevé su puesta en marcha en junio de 2026 y conlleva la contratación de una directora de proyecto, dos docentes, una orientadora laboral y un apoyo administrativo.