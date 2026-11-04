El Ayuntamiento de Jerez destaca "el gran impulso económico que genera el Salón Motorsur"

El concejal de Empresa y Trabajo Autónomo del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, en la presentación de Motorsur. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Empresa y Trabajo Autónomo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, José Ignacio Martínez, ha subrayado en la presentación del Salón de la Movilidad del Sur Peninsular 'Motorsur' 2026, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en Ifeca, "el esfuerzo que está haciendo de nuevo Automociona y Expoalia por desarrollar este gran evento en Jerez y que es tan atractivo para muchas capitales de Andalucía" y ha destacado el "gran impulso económico que genera, en la línea de crecimiento de la ciudad".

Ha añadido que "es un Salón de referencia y de prestigio, con las mejores ofertas y tratamiento integral para los clientes, que supone un gran crecimiento también económico en nuestra ciudad".

En este sentido, José Ignacio Martínez, junto a Carlos Landín y a Juan Ángel Duarte, ha destacado que "Motorsur es clave en la dinámica positiva, por todo lo que aglutina a nivel de marcas, concesionarios y empresa auxiliar, y también por potenciar el turismo MICE de eventos, congresos y ferias".

Por su parte, Carlos Landín, director-gerente de Expoalia, ha agradecido al Gobierno de Jerez "su apoyo y apuesta no sólo por los dos grandes salones de coches y el de autocaravanas que se organiza en Ifeca, sino por su preocupación durante todo el año en los proyectos" y ha atribuido buena parte del éxito del evento al esfuerzo comercial de las marcas participantes. Una confianza que, según ha explicado, ha permitido ampliar progresivamente su área de influencia y atraer a compradores no solo de distintos puntos de Cádiz, sino también de provincias como Sevilla y Málaga.

Así, el evento volverá a llenar el recinto de coches con las rebajas más importantes del curso y solo el stock de vehículos de ocasión y kilómetro cero suma más de 1.000 ofertas en rotación, con unas 600 expuestas de forma simultánea en Ifeca, a lo que se añade todo el catálogo de vehículos nuevos de cada concesionario. La mayor parte de las existencias estará integrada por turismos, SUV e industriales, con opciones de motorización térmica, híbrida y eléctrica.

Juan Ángel Duarte, coorganizador de Motorsur, ha destacado que el certamen constituye una oportunidad especialmente interesante para quienes estén valorando cambiar de automóvil antes de finalizar el año. En este sentido, ha explicado que el público encontrará opciones para presupuestos muy diversos, "desde los 10.000 hasta los 150.000 euros", así como profesionales especializados que podrán asesorar sobre las distintas tecnologías disponibles.

"Hay una respuesta para cada necesidad", ha afirmado Duarte, que ha insistido en que Motorsur no está dirigido exclusivamente a quienes tienen decidida la compra, sino también a aquellos que necesitan comparar modelos, conocer las diferencias entre motorizaciones o despejar dudas antes de realizar una inversión importante.

La participación de marcas y concesionarios permitirá reunir una representación especialmente amplia del mercado provincial y además de las promociones comerciales, el público podrá conocer algunas novedades, entre ellas un nuevo Jeep Avenger y una edición limitada del Renault Rafale, que tendrán presencia en el salón.

La oferta comercial se completará con stands dedicados a la industria auxiliar y a productos y servicios de mecánica, garantías y seguros. Además, los compradores podrán acceder a propuestas de financiación directamente en los concesionarios y solicitar la tasación de su automóvil actual para entregarlo como parte de pago.

Motorsur contará también con la participación de UCA Imperium, un equipo de más de 50 integrantes de la UCA que dispondrá de su propio stand para dar a conocer el proyecto de ingeniería y competición. La iniciativa reúne a estudiantes de distintas disciplinas que trabajan en el diseño y desarrollo, desde cero, de una motocicleta de carreras con la que aspiran a participar en MotoStudent, una competición internacional en la que universidades de todo el mundo construyen prototipos similares a los de Moto3.