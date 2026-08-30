El Ayuntamiento de Jerez habilita espacios alternativos para clubes mientras reforma el Pabellón Kiko Narváez

Visita técnica de concejales a las obras del Pabellón deportivo 'Kiko Narváez' de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha diseñado con los clubes Voley Jerez y el Club de Gimnasia Rítmica Jerez un dispositivo temporal para que puedan comenzar sus entrenamientos en otras instalaciones deportivas y educativas de la ciudad mientras se llevan a cabo las obras de reforma que se están ejecutando en el Pabellón 'Kiko Narváez'.

Así lo han subrayado este domingo desde el Consistorio jerezano en una nota en la que han informado de una visita técnica que el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, han realizado a las referidas obras de reforma y renovación del Pabellón Polideportivo Kiko Narváez para comprobar sobre el terreno el ritmo de ejecución de los trabajos y conocer, junto al personal técnico municipal y responsables de la empresa adjudicataria, la evolución de las distintas actuaciones que se están desarrollando en estas instalaciones.

De forma paralela, el Ayuntamiento y los clubes usuarios --el Voley Jerez y el Club de Gimnasia Rítmica Jerez--, han acordado un programa de uso de otras instalaciones deportivas y educativas de la ciudad para llevar a cabo su actividad mientras se desarrollen estas obras.

Durante la visita, según explican desde el consistorio, se ha constatado que las obras avanzan "a buen ritmo" y se encuentran en un estado de ejecución "avanzado".

"Estamos haciendo un seguimiento permanente de esta intervención, que permitirá modernizar unas instalaciones con más de 25 años de antigüedad, resolver las deficiencias que venían afectando especialmente al pavimento, el graderío y la accesibilidad, así como los problemas de humedad existentes desde hace años", ha señalado Jaime Espinar.

Asimismo, el teniente de alcaldesa ha destacado la importancia de una actuación que, según ha subrayado, responde a las demandas trasladadas por los clubes usuarios, y que forma parte del "compromiso" del Ayuntamiento con la "renovación progresiva de los equipamientos deportivos municipales".

Ha subrayado además que el objetivo es que, una vez finalizados los trabajos, deportistas y entidades dispongan de un pabellón "más moderno, seguro, accesible y adaptado a las necesidades tanto del entrenamiento diario como de la competición".

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Globalia Urbanismo Integral, S.L. por un importe de 431.670,27 euros, IVA incluido. El proyecto, elaborado por los servicios técnicos municipales de Urbanismo, tiene entre sus objetivos "dar solución de manera integral a las humedades procedentes de las cubiertas y del suelo y renovar las prestaciones del equipamiento".

De este modo, entre las principales intervenciones se encuentra la sustitución de la actual superficie de juego por un pavimento vinílico deportivo homologado, apto para instalaciones de uso público y competición, así como la retirada del graderío metálico existente y su sustitución por una nueva grada de fábrica.

La actuación sobre el pavimento concentra más del 40 por ciento de la inversión prevista, mientras que la renovación del graderío supone alrededor del 21 por ciento.

El proyecto incluye también la renovación de las cuatro puertas de emergencia de la pista deportiva, mejoras en los sistemas de evacuación y protección contra incendios y diferentes medidas en materia de accesibilidad, entre ellas la creación de un aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

Igualmente se actúa en puertas, ventanas, vestuarios y aseos, el hall de acceso, fontanería, zonas de revestimiento deterioradas y alumbrado interior, además de revisarse los focos de las zonas deportivas.

PLAN ALTERNATIVO PARA EL COMIENZO DE TEMPORADA

De forma paralela al seguimiento de las obras, el Ayuntamiento ha diseñado, en coordinación con las entidades afectadas, un dispositivo específico para garantizar que Voley Jerez y el Club de Gimnasia Rítmica Jerez puedan iniciar la nueva temporada "con normalidad" mientras continúan los trabajos en el 'Kiko Narváez'.

De esta manera, los entrenamientos se distribuirán temporalmente entre diferentes instalaciones municipales y centros educativos de la ciudad. En el caso de la gimnasia rítmica, la actividad se desarrollará en dos colegios y un instituto, mientras que los equipos de voleibol dispondrán de dos centros educativos y del Palacio Municipal de Deportes para organizar sus sesiones de entrenamiento.

Tomás Sampalo ha valorado el trabajo de coordinación realizado con ambas entidades para ofrecer una "solución satisfactoria" durante este periodo y "reducir al máximo las molestias derivadas de las obras". El objetivo, ha señalado, "es compatibilizar una reforma de gran calado, necesaria para el futuro de estas instalaciones, con la continuidad de la actividad deportiva y las necesidades de deportistas, técnicos y familias".

En este sentido, el delegado de Deportes ha agradecido igualmente la colaboración y disposición mostradas por ambos clubes durante este proceso, y ha remarcado que la intervención responde precisamente a una demanda mantenida durante años por las entidades usuarias.

Igualmente, ha agradecido su colaboración a la Delegación Territorial de Educación que ha facilitado los contactos con las direcciones de los centros educativos colaboradores, "que también han sido muy comprensivas y generosas al permitirnos el uso provisional de sus instalaciones", según ha valorado el edil.