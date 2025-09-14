Ayuntamiento de Jerez mejora la accesibilidad en el entorno de los colegios Alfonso X, Marianistas y Las Josefinas

Obras de mejora de accesibilidad en el entorno al colegio Alfonso X El Sabio en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar, ha informado de las diversas actuaciones de mejora de la accesibilidad que se han llevado a cabo en el entorno de tres centros educativos de la ciudad, como son Alfonso X El Sabio, Colegio de los Marianistas y Colegio de San José-Fundación Xafer.

En una nota, ha explicado que estas obras responden a la demanda no sólo de las respectivas comunidades educativas, sino también de las barriadas y asociaciones de vecinos de la zona, que habían trasladado al Ayuntamiento la necesidad de acometer las citadas reformas.

Estas intervenciones en zonas aledañas a estos colegios, según ha explicado el responsable municipal, forman parte de la estrategia "de renovar los espacios públicos y reforzar su conservación y manteamiento para crear una ciudad más adaptada y accesible para todos".

En este sentido, Jaime Espinar ha subrayado "el empeño del Gobierno municipal en ir reduciendo las barreras arquitectónicas que existen en la ciudad y que dificultan el tránsito, y a este objetivo se va a destinar los nuevos fondos que asignados del Plan Cádiz Marcha 2025 de la Diputación Provincial de Cádiz, que está enfocado precisamente en la mejora de la accesibilidad".

En cuanto a los trabajos realizados en el entorno de estos colegios, Espinar ha explicado que se han centrado en estos mismos objetivos de eliminar barreras arquitectónicas creando un espacio más accesible y transitable. En concreto, estas obras han consistido básicamente en la adaptación a la normativa vigente de los pasos de peatones existentes en estas zonas, para lo cual se han llevado a cabo labores de rebaje de bordillos para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, así como la colocación de solería táctil, destinada a marcar itinerarios a personas con discapacidad visual.