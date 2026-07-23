El Ayuntamiento de Jerez señala que los tres primeros autobuses del nuevo contrato de 25 ya circulan por la ciudad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, con el concejal Jaime Espinar delante de nuevos autobuses urbanos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha señalado que los tres primeros autobuses nuevos de renting correspondientes al segundo lote adjudicado por Comujesa el pasado mes de marzo ya están circulando por la ciudad, tras finalizar el proceso de matriculación y adaptación, con el objetivo de continuar avanzando en el proceso de renovación total de la flota del servicio público de transporte de Jerez.

Además, en una nota, ha indicado que la incorporación de vehículos nuevos a la flota de autobuses urbanos de la ciudad continuará con la llegada a Jerez de otros cinco vehículos a finales de este verano, de modo que, antes de que acabe este año estarán en Jerez el total de los 25 vehículos nuevos adquiridos y, con ello, renovar el cien por cien de la flota de este servicio público.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha incidido en que "el Gobierno municipal está cumpliendo con el compromiso que adquirió con la ciudadanía de renovar y modernizar el servicio de autobuses, un servicio muy necesario y básico para el desplazamiento de muchas personas, que se encontraba en muy mal estado y que gracias la gestión del Gobierno actual está recuperando eficacia y fidelizando a los usuarios".

Como en el caso de los 25 primeros autobuses, que se incorporaron a finales del pasado año, estos nuevos vehículos son de la marca Mercedes, híbridos y con doble plataforma para el acceso de personas con movilidad reducida, manual y eléctrica, ha explicado el Ayuntamiento, que ha recordado que el importe del renting de estos nuevos vehículos será similar al anterior, 1,3 millones de euros al año por todos los vehículos, durante diez años.

Jaime Espinar ha recordado que la actualización del servicio de autobuses urbanos "no contempla únicamente la renovación de la flota de vehículos por otros nuevos mucho menos contaminantes", sino que además, con el nuevo contrato de Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que el Ayuntamiento suscribió recientemente, "será posible la geolocalización de la flota de autobuses urbanos, así como la incorporación de un nuevo sistema de billetaje con el pago con tarjeta y la renovación de los abonos de transporte en el propio vehículo".

"Los usuarios, a partir de ahora, podrán saber cuándo llega el autobús a la parada y cuánto va a tardar, porque se controlará por dónde va, a través de un sistema GPS y también se podrá pagar con tarjeta y realizar la recarga de los abonos de transporte en el propio autobús", ha señalado Jaime Espinar. Igualmente, ha explicado que con este sistema inteligente "la plantilla podrá saber dónde se encuentra cada vehículo y si se ha producido algún tipo de incidencia, lo que va a permitir dar respuesta de una manera más rápida y reorganizar y modernizar el servicio".