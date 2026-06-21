Ayuntamiento de Jerez sigue mejorando saneamiento y alcantarillado para evitar inundaciones - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, ha visitado este domingo la calle Córdoba para conocer, in situ, el desarrollo de los trabajos que se están realizando para la mejora del alcantarillado en diferentes puntos del municipios con el fin de evitar inundaciones y acumulaciones de agua recurrente.

Tal y como ha explicado el también delegado de la Coordinación de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, "estamos trabajando todo el año en la prevención ante episodios de abundantes lluvias. La obra de hoy demuestra que seguimos avanzando en la mejora de las redes de saneamiento y alcantarillado de Jerez".

En una nota, el ayuntamiento ha recordado que el pasado mes de marzo, se aprobó el proyecto de mejora de captación superficial y de acometidas municipales en el término municipal de Jerez, que tiene un presupuesto de 220.135,91 euros. Con esta intervención se da respuesta a las demandas de los vecinos que se ven afectados por inundaciones, charcos o acumulaciones de agua que se generan de forma recurrente en días de lluvia, debido a deficiencias existentes en rasantes con puntos bajos que no tienen capacidad para evacuar el agua acumulada. La actuación se completará con la ejecución de nuevas acometidas para servicios municipales.

El proyecto, que se encuentra ejecutándose por la empresa concesionaria del agua, Aquajerez, dentro de su Plan Anual de Inversiones, prevé intervenciones en zonas donde se han detectado estas incidencias, entre las que figuran, además de la propia calle Córdoba, la avenida María Auxiliadora, a la altura de Monte Alto, donde se ha identificado la formación recurrente de charcos debido a la escasa capacidad de drenaje en la zona; la calle Santa Josefina, donde igualmente se acumula agua en la vía pública tras episodios de lluvias intensas, o un tramo de la calle Hermano Eleuterio José, donde la inexistencia de rejillas pluviales provoca acumulaciones de agua en esta vía e inundaciones en las calles adyacentes, según la nota.

De igual modo, se contemplan intervenciones de mejoras en la avenida Chema Rodríguez,donde se han registrado inundaciones recurrentes debido a la falta de un drenaje eficiente para aguas pluviales, o en varios puntos de Picadueña Baja en los que la falta de urbanización completa genera que el sistema de saneamiento y drenaje no esté correctamente implementado.

Asimismo, el ayuntamiento ha recordado otras actuaciones que se llevarán a cabo en la calle Pilar Paz Pasamar, donde existe un punto bajo que dificulta la evacuación de las escorrentías que se producen en días de lluvia; en la Glorieta Juan Holgado, que genera problemas de desagüe a una vivienda, o en la avenida de Andalucía, donde hay varios puntos bajos que originan grandes charcos cada vez que llueve.

MEJORARÁ LA CAPACIDAD DE DRENAJE

En cuanto a las actuaciones de la calle Córdoba, Jaime Espinar ha explicado que "se ha instalado un nuevo colector y un sistema de captaciones más eficiente". "Está zona sufría inundaciones y problemas con aguas residuales cada vez que se registraban fuertes lluvias.

Con este nuevo sistema, mejoramos la capacidad de drenaje ante los meses de mayor inestabilidad meteorológica", ha dicho.

Estos trabajos se suman a las actuaciones ya realizadas en La Liberación y en distintos puntos de la zona rural, con el objetivo de reducir riesgos ante abundantes lluvias y quedan pendiente los que se han indicado anteriormente.