El Ballet Flamenco de Andalucía recala con 'Tierra Bendita' en el Festival de Jerez tras su gira internacional

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ballet Flamenco de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúa su gira nacional y en la noche de este martes 3 de marzo recalará en el Festival de Jerez con su espectáculo 'Tierra Bendita', un recorrido por los diversos territorios del cante y el baile.

El Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a recibir a la compañía institucional que, bajo la dirección de la coreógrafa y bailaora Patricia Guerrero, pone sobre las tablas su suite flamenca.

La obra, que se estrenaba el pasado mes de enero en Chile, llega avalada por "un éxito rotundo" de público y de crítica, sumando cerca de 18.000 espectadores en las funciones celebradas hasta la fecha en escenarios de España, Francia, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.

Este espectáculo, la segunda producción original de Patricia Guerrero para el Ballet Flamenco de Andalucía, condensa "la esencia del flamenco, entre la tradición y la modernidad, lo antiguo y lo nuevo", como ha explicado la coreógrafa, abundando en que con esta propuesta se pretende "realzar y poner en escena ciertos cantes y bailes arraigados en distintas localidades andaluzas que han servido de inspiración para este complejo montaje", en el que han participado músicos y bailaores de la compañía.

La compañía institucional ofrecerá además durante este festival una actividad de mediación, invitando al ensayo técnico de esta tarde al alumnado de distintos institutos que participan en el Aula de Flamenco 'Aprendemos Flamenco' y del Conservatorio de Cádiz. Con ello se busca acercar los procesos de creación artística a la comunidad educativa y a fomentar una relación directa y activa con el flamenco como patrimonio vivo.

El alumnado va a poder conocer de primera mano el trabajo escénico y técnico de una compañía profesional, así como los distintos oficios que intervienen en una producción de danza.

'Tierra Bendita' ha contado además con la colaboración del guitarrista Dani de Morón, que ha compuesto el tema que da título al espectáculo, y con el bailaor, Eduardo Leal como maestro repetidor. El cuerpo de baile que lo lleva a escena en Jerez está integrado por Adriana Gómez, Álvaro Aguilera, Ángel Fariña, Araceli Muñoz, Arturo Fajardo, Claudia 'La Debla', Hugo Aguilar, María Carrasco y Sofía Suárez.

El cante corre a cargo de Amparo Lagares y Niño de Gines, las guitarras son de Jesús Rodríguez y José Luis Medina y la percusión de David 'Chupete'.

Al teatro jerezano llega también Jesús Carmona, que abre una nueva etapa en su trayectoria artística con 'Tentativo' este 4 de marzo y la particular reinvención de lo sagrado de María Moreno con 'Magnificat' el 5 de marzo.

El baile continuará en el escenario del centro social Blas Infante, donde tendrá lugar este miércoles el estreno de 'Patrón', a cargo de José Manuel Ramos 'El Oruco', mientras que el cante será protagonista en la Sala Compañía con la presentación del disco 'Lealtad', de José Montoya 'Berenjeno' el 5 de marzo.