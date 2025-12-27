La Cabalgata del Cartero Real recorre el centro de Jerez (Cádiz) este domingo para trasladarlo al Alcázar

Detalle del alumbrado de Navidad de 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Cabalgata del Cartero Real está preparada para salir en dirección al Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) en un recorrido donde los niños jerezanos podrán acompañarlo y disfrutar de "una tarde muy especial".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la cita será este domingo, 28 de diciembre, y comenzará a las 17,00 horas en el Taller de Fiestas, desde donde el Emisario de los Reyes Magos y todo su séquito partirán en una comitiva "llena de ilusión, música y color". El Ayuntamiento ofrecerá la posibilidad de realizar seguimiento en tiempo real de esta Cabalgata por GPS a través de la aplicación 'Jerez Smart'.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, han saludado este viernes al Cartero Real, "comprobando que ya está terminado su trono, desde el que recorrerá las calles de Jerez saludando a niños".

En contexto, el recorrido completo de la Cabalgata del Cartero Real transcurrirá por la glorieta Manuel Azaña, calle Merced, plaza de Santiago, calle Ancha, calle Porvera, alameda Marqués de Casa Domecq (Cristina), calle Larga, calle Lancería, plaza del Arenal, plaza Monti y calle Manuel María González, hasta llegar al Alcázar.

Según ha informado la Administración local, a su término, el Cartero Real accederá a la puerta del Alcázar, donde lo esperará la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, para recibirlo en nombre de la ciudad y entregarle las llaves del recinto amurallado en un cofre. Tras la Cabalgata, permanecerá en el Alcázar para recibir allí a los más pequeños tanto el martes, 30 de diciembre, como el viernes 2 y sábado 3 de enero.

Asimismo, el Cartero Real lleva varios días en Jerez recogiendo las cartas de los niños desde diferentes enclaves de la ciudad. El delegado de Fiestas, Francisco Zurita, ha destacado la labor que viene desarrollando para facilitar que puedan entregarle sus cartas, por lo que ya ha estado recogiéndolas en el Centro Social Blas Infante y en la plaza de la Merced. Zurita ha precisado, además, la importancia del Cartero Real en unos días en los que las familias "se afanan por apuntar el regalo que más ilusiona a cada menor, y por tanto cómo es imprescindible que la Cabalgata del Cartero Real sea para todos los niños de Jerez".

Por ello, esta Cabalgata contará con un "trenecito" con personas usuarias de Afamedis, SAFA, Cedown, Aspanido, Uniper, La Aventura de un X Men, Diego Lucha contra la AME y Por una sonrisa. Además, este año personas con discapacidad protagonizarán un pasacalles a pie para compartir con todo Jerez "su ilusión y su alegría en fechas tan emotivas como son las navideñas".

El cortejo de la Cabalgata del Cartero Real contará con dos carrozas, pasacalles y animación con figurantes a pie, entre ellos trabajadores de Correos, y el acompañamiento de las agrupaciones musicales La Clemencia y San Juan. También estará presente en esta comitiva la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, que se oficializó este viernes con la presentación del llamado Bid Book.

Posteriormente, los niños podrán entregar sus cartas al Cartero Real en el Alcázar tanto el martes, 30 de diciembre, como el viernes 2 y el sábado 3, en un horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas.

El día 2 a las 16,00 horas atenderá a menores con trastornos del espectro autista, que podrán entregar sus cartas sin música ni ruido. El 3 de enero, a partir de las 16,00 horas, atenderá a personas con discapacidad que quieran entregar sus cartas sin hacer cola. Para concertar estas visitas deberán inscribirse en la página web de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad.

Desde el Ayuntamiento, se apuesta por continuar trabajando para que todos los ciclos festivos de Jerez y sus actividades cuenten con dispositivos adaptados "desde el compromiso con la inclusión, la atención a la discapacidad, y ofrecer un servicio que permita el disfrute para personas con trastornos del espectro autista".

Cabe destacar que para poder hacer el seguimiento de la Cabalgata del Cartero Real es necesario descargar la aplicación Jerez Smart o bien actualizar la citada aplicación que ya estén instaladas en los dispositivos móviles, a su última versión disponible: 'https://www.jerez.es/app'.

Al hilo, el delegado de Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha valorado la apuesta decidida del Ayuntamiento por seguir avanzando a nivel tecnológico a la hora de facilitar a la ciudadanía el disfrute de los eventos de la ciudad.

Por otro lado, el Consistorio ha precisado que el Plan Territorial Local en fase de pre-emergencia y 'Situación Operativa 0' se encuentra activado desde el pasado 21 de noviembre, día de inicio del periodo oficial de zambombas, y que estará vigente, con la consiguiente activación igualmente del Cecop con sede en la Jefatura de la Policía Local, hasta Reyes Magos.

En contexto, la Cabalgata del Cartero Real así como la de Reyes Magos son "eventos de presencia multitudinaria en las calles", por lo que el citado Cecop tiene la misión y capacidad de atender cualquier incidencia de la manera "más inmediata y eficaz" de manera coordinada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad que lo integran, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y de emergencias y miembros de las delegaciones municipales implicadas en la Navidad de Jerez.