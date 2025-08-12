Una campaña del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y Ecovidrio anima a reciclar vidrio "por bulerías"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ecovidrio han puesto en marcha la campaña 'Recicla vidrio por bulerías' para fomentar el reciclaje de este residuo, coincidiendo con la próxima celebración de la Fiesta de la Bulería, que tendrá lugar en la localidad del 19 al 23 de agosto.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que en la campaña se contempla que diferentes contenedores destinados a este tipo de envase muestren un diseño especial en vinilo para impulsar y hacer "más atractivo" este tipo de reciclaje.

Estos contenedores se localizarán en distintos puntos de la ciudad, aunque principalmente estarán repartidos por el entorno del centro histórico, como son calle Puerto, Plaza Cruces, Plaza Monti, calle Conde de Bayona con San Agustín, Plaza Santiago Zurita y calle Picadueña Baja.

La iniciativa tiene como objetivo incrementar el volumen de envases de vidrio recogidos a través del contenedor verde y sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de utilizar este recurso de manera responsable y con una mentalidad "cada vez más sostenible".

La presente campaña continúa la línea de colaboración entre el Ayuntamiento y Ecovidrio, una cooperación que se ha materializado en anteriores acciones de concienciación, como las desarrolladas durante la celebración de las zambombas, la Semana Santa o la Feria del Caballo.

En cuanto a los últimos datos que ofrece Ecovidrio relativos a 2024, en la ciudad se recuperaron 2.000 toneladas de este material entre enero y diciembre, siendo 104 de ellas recogidas durante la Feria del Caballo.

Además, los análisis de esta entidad gestora de residuos indican que Jerez fue el primer municipio de Andalucía y el segundo de España donde más aumentó el reciclaje de vidrio durante ese período de tiempo.

Así, el año pasado, cada jerezano depositó 9,5 kilogramos de envases de vidrio en los 987 contenedores disponibles en la ciudad, el equivalente a 32 envases de vidrio por persona. En base a estas cifras, los jerezanos depositaron en los contenedores verdes cerca de 19.000 envases de vidrio al día y más de 13 envases por minuto.