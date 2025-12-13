El Circuito de Jerez (Cádiz) 'Ángel Nieto' acoge una campaña para repartir regalos a niños por Navidad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en el circuito 'Ángel Nieto'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mandado un mensaje de agradecimiento a todas las personas que este sábado han asistido a la Jornada de Puertas Abiertas del Circuito de Jerez-Ángel Nieto para solidarizarse con la Asociación de los Reyes Magos de Jerez y la campaña de Navidad ningún niño sin juguete.

"Doy las gracias a todos los que se han acercado al Circuito de Jerez-Ángel Nieto, a los que han traído sus coches, sus motos, sus bicis, a todos los voluntarios y a todos los que están aquí, que han hecho posible que hoy el circuito se haya convertido en el Circuito de los Reyes Magos", ha afirmado la primera edil en una nota.

La alcaldesa ha participado en la salida oficial de las tandas de coches particulares acompañada de los delegados Nela García y Tomás Sampalo, de los representantes de SSMM los Reyes Magos Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Fernández, del presidente del Real Automóvil Club Jerez, Javier Galán, de la presidenta Asociación de los Reyes Magos de Jerez, Gemma García, el director del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Cayetano Gómez, entre otras personas, patrocinadores y voluntarios.

El Trofeo Aniversario 'Circuito de Jerez-Ángel Nieto 2025', a beneficio de la Asociación de los Reyes Magos de Jerez, se ha organizado el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el trazado jerezano y en el programa de actividades figura la Jornada de Puertas Abiertas, así como el Rallye Social Reyes Magos 2026, el Campeonato de Andalucía de Slalom, tandas de coches "súper-deportivos", carrera en pista Trofeo Social Reyes Magos 2026 y el espectáculo de vehículos realizando "derrapes" en la zona exterior del trazado.

"Quiero animar a los jerezanos y jerezanas a que este fin de semana vengan al Circuito de Jerez-Ángel Nieto aunque el tiempo esté complicado. Que vengan porque merece la pena", ha subrayado la alcaldesa.

García-Pelayo se mostraba especialmente agradecida por las muestras de solidaridad. "Todos los presentes están apostando por la solidaridad; gracias a la solidaridad de todos los que están trabajando, participando se consigue que cada niño y niña tenga un juguete y que cada persona mayor tenga una palabra de aliento y juguete", ha señalado.

Los representantes de los RRMM reconocían la excelente respuesta que la sociedad jerezana está dando a la campaña de Navidad. "Estamos satisfechos de cómo va la campaña", ha comentado Juan Carlos Durán tras dar las gracias a los voluntarios que participan en la Jornada de Puertas Abiertas.

El presidente del Real Automóvil Club Jerez, Javier Galán, se ha mostrado optimista por la participación de pilotos en las pruebas del Trofeo Aniversario. "En las actividades del Real Automóvil Club Jerez desde el mediodía de este sábado hasta la noche está garantizada la presencia porque son participantes que viene a una actividad deportiva. Todas las horas pista están garantizadas y el Slalom de Andalucía se está celebrando con normalidad", ha comentado.

El domingo, día 14 de diciembre, desde 9,00 horas a las 15,00 horas tendrá lugar Drift Legend en la pista del parking exterior del circuito. A partir de las 13 horas se disputará el Trofeo Social Reyes Magos en pista del circuito. Ya sobre las 14,00 horas y hasta las 18,00 horas se celebrarán las tandas automóviles Open Track Day. "Mañana -por el domingo- tenemos todo el día de tandas con una participación que va a ser un éxito independientemente de la climatología", ha explicado Javier Galán.