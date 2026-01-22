Comisión de Patrimonio de Jerez (Cádiz) autoriza la construcción en el centro de tres nuevos edificios con 36 viviendas

Archivo - Reunión de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha dado luz verde a distintas propuestas de intervención en el centro histórico de la ciudad, entre las que destacan las destinadas a la construcción de tres nuevos edificios residenciales que sumarán un total de 36 viviendas.

En concreto, los tres proyectos residenciales que han sido informados favorablemente por esta Comisión, y que deberán pasar por la Junta de Gobierno Local para la obtención de la preceptiva licencia de obras, se ubican en las calles Naranjas, Marimanta y Pozo del Olivar, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En relación al primero, la nueva promoción se compondrá de diez viviendas que se distribuirán en tres plantas, baja, primera y segunda, y planta de cubierta. De igual modo, se ha autorizado en materia de patrimonio histórico la construcción de un edificio de nueva planta en un solar de la calle Marimanta, esquina con Campana, para 11 viviendas, que tendrá una planta de sótano para garaje y trasteros, dos plantas y acceso a cubierta.

El tercer proyecto tiene como objeto la construcción de un edificio plurifamiliar desarrollado en dos y tres plantas de altura con 15 viviendas, piscina y garaje, que estará situado en la calle Pozo del Olivar.

En relación a estos proyectos, el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha señalado que el año comienza "con buenas noticias para el centro histórico en materia residencial", confirmando de esta manera "la tendencia de dinamismo urbano, económico y residencial que está experimentando el centro", y en línea con la estrategia municipal de "facilitar las condiciones necesarias para impulsar la regeneración urbana y favorecer la repoblación de sus barrios de forma sostenible y respetuosa con el entorno y con su riqueza arquitectónica y patrimonial".

De este modo, Agustín Muñoz ha señalado que la construcción de estos tres proyectos residenciales en distintas ubicaciones refleja "la buena sintonía" entre la iniciativa pública y el sector privado para dar respuesta a la demanda de vivienda y dinamizar la actividad comercial y de servicios en la zona centro.

Asimismo, ha subrayado "los efectos positivos" que la construcción de nueva planta en solares vacíos o sin uso genera en el entramado urbano y en la mejora de la imagen y la estética del centro, configurando "un entorno más cohesionado y más agradable para vivir y visitar".