El compositor jerezano Manuel Alejandro recibe el galardón 'Cigüeña de Santiago' en su barrio natal

El compositor Manuel Alejandro recibe el galardón 'Cigüeña de Santiago' en su barrio natal de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El compositor musical e Hijo Predilecto de la Jerez de la Frontera (Cádiz) Manuel Alejandro ha recibido el galardón 'Cigüeña de Santiago' en su segunda edición, en el marco de un acto que se ha celebrado en su barrio natal de Santiago.

De esta manera, Manuel Alejandro ha rendido un "caluroso y emotivo homenaje" en un acto en el que ha participado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, "en representación de todo el vecindario", y que ha sido la encargada de entregar al compositor dicho premio, que fue instaurado el pasado año por la asociación 'Unidos por Santiago' con el fin de "homenajear a aquellas personas que forman parte de la memoria viva del barrio y cuya obra perdura en el tiempo".

Según ha explicado este domingo el Ayuntamiento de Jerez en una nota, el "emotivo acto" se ha enmarcado dentro de la programación oficial de la tradicional Velá de Santiago, un evento desarrollado en las Bodegas Serdio que ha contado con representantes institucionales como el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita.

El periodista Paco Lobatón fue el encargado de conducir este acto que incluyó una lectura literaria por parte de Josefa Parra, así como un especial homenaje flamenco brindado por la Peña Flamenca Tío José de Paula.

Durante su intervención, la alcaldesa ha resaltado la singularidad de esta distinción, asegurando que, de todos los reconocimientos recibidos por el 'maestro' Manuel Alejandro a lo largo de su exitosa carrera, este "calará de forma muy especial en su corazón al provenir directamente de sus vecinos".

"Este homenaje es un reconocimiento distinto, porque no llega desde la distancia de las grandes instituciones: nace del barrio, de la calle Merced y de donde se forjaron parte de tus recuerdos", ha manifestado la regidora al compositor.

García-Pelayo ha trazado un paralelismo con el propio nombre del galardón al señalar que "las cigüeñas vuelven porque reconocen el lugar al que pertenecen. Y tú has vuelto siempre a Jerez: en tus recuerdos, en tus palabras y en el orgullo con el que has llevado el nombre de tu ciudad por el mundo, siendo para la misma un embajador espectacular que nos llena de orgullo", ha añadido la regidora.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado las profundas raíces del compositor. "Como jerezana orgullosa, me llena de satisfacción que, a pesar de ser un hombre universal, nunca has dejado de recordar a todos de dónde vienes. Vienes de aquí, del barrio que hoy te reconoce. Vienes de una casa donde la música era una forma de entender el mundo. Vienes de la enseñanza de tu padre, Germán Álvarez Beigbeder, una figura esencial de nuestra historia musical. Vienes de Jerez. Y así lo has dicho alto y claro siempre", ha valorado María José García-Pelayo en referencia a Manuel Alejandro.

Con este galardón, el barrio de Santiago y la ciudad de Jerez "vuelven a fundirse en un abrazo" con Manuel Alejandro, devolviéndole "en forma de cariño popular parte del inmenso legado cultural con el que el compositor ha enriquecido la historia de la música hispana". "Sigues siendo un ejemplo y una inspiración para las nuevas generaciones de músicos y creadores", le ha trasladado la alcaldesa al compositor.