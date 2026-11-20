La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad en Jerez, Susana Sánchez Toro, y la vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de La Mujer, Coral García Gago, en una acción para llamar a la participación en la manifestación del 25N - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Consejo Local de la Mujer en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha celebrado una sesión de sensibilización para invitar a toda la ciudadanía a sumarse a la manifestación del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las vocales del Consejo han interactuado con jerezanos y jerezanas en la Plaza de Abastos del Mercado Central, en una mañana en la que han reivindicado la necesidad de que toda la ciudad sume "su compromiso a la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia machista", como ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

La teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, y la vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de La Mujer, Coral García Gago, han recordado que Jerez está conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un ciclo de actividades dedicado este año a la erradicación de la violencia vicaria, con el lema 'Si no puedes conmigo, no lo pagues con nuestr@s hij@s'.

Este ciclo culminará el próximo miércoles con una manifestación que saldrá de la calle Consistorio para terminar en la Plaza del Banco. El acto comenzará a las 18,00 horas con la colocación en la fachada del Ayuntamiento de la banderola 'Contra las Violencias Machistas'.

Posteriormente, la manifestación iniciará su recorrido desde la calle Consistorio para continuar por Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Cerrón, Honda, Rotonda de los Casinos, Larga, Alameda Cristina, Larga y Plaza del Banco, donde se dará lectura a un Manifiesto.

En diferentes momentos del recorrido, se dará lectura a poemas presentados por el alumnado de Jerez al Certamen de Poemas y Cartas de Amor en Buen Trato.

Desde el Consejo Local de la Mujer se ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esta manifestación con vestimenta negra o un pañuelo morado, como muestra de respeto a las víctimas de la violencia machista. Además, se han repartido pins con el lazo morado que simboliza la lucha contra la violencia de género, así como folletos con el cartel de la manifestación.