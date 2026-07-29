La decimoctava etapa de La Vuelta 26 rendirá homenaje a la zona rural de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, con el director de La Vuelta, Javier Guillén. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, y el director general de La Vuelta, Javier Guillén, han presentado la decimoctava etapa de La Vuelta 26, que discurrirá, el próximo 10 de septiembre, en una contrarreloj entre las localidades de El Puerto de Santa María y Jerez y servirá para "rendir homenaje a la zona rural de Jerez".

El acto de presentación, que se ha celebrado en el Salón Noble del Ayuntamiento, ha contado con la asistencia de representantes de entidades deportivas, el director de Carrefour, entidad patrocinadora de La Vuelta, y miembros del Gobierno municipal.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha destacado en su intervención que "Jerez vuelve a albergar una etapa de La Vuelta que tendrá una importante repercusión mediática, que servirá de homenaje a Álvaro Pino, que estará en el 40 aniversario de su victoria de La Vuelta en la ciudad, y contará con grandes corredores como el ganador del Tour, que intentará sacarse la 'espinita' de no haber ganado La Vuelta".

García-Pelayo ha señalado que esta etapa de La Vuelta "será un homenaje a la zona rural que tan mal lo ha pasado durante las pasadas inundaciones, es una forma de decirles que la vida continúa y que disfruten de un evento deportivo importante como La Vuelta". Buena parte de la contrarreloj discurrirá por el corazón de la zona rural, desde El Portal, pasando por Lomopardo, cruzarán por el Puente de la Cartuja, del que celebró el 500 aniversario el pasado año, seguirán por Estella para llegar a Jerez por la zona Norte y acabar en la avenida Álvaro Domecq, ha explicado la alcaldesa.

Igualmente, ha recordado que La Vuelta ha estado en Jerez en 13 ocasiones y que la primera vez fue en 1950. "Es un evento plenamente consolidado y que goza del cariño de los jerezanos, además en esta ocasión coincide con la Capital Gastronómica y las Fiestas de la Vendimia y es que el deporte marida con el flamenco, con el vino, con la gastronomía" y ha agradecido a la Diputación de Cádiz su aportación este importante evento deportivo que "supondrá poner en el mapa mundial a Jerez durante más de tres horas, ya que será visto en 190 países. Un evento que cuenta con un importante retorno económico ya que La Vuelta duerme esa noche en nuestra ciudad".

García-Pelayo también ha señalado que un evento de estas dimensiones necesita planificación y anticipación por lo que ya se están celebrando Mesas Técnicas para organizar todo el operativo necesario. "En la Plaza del Caballo está prevista una fan zone (Parque Vuelta) con actividades diversas, ya que queremos una ciudad ilusionada y volcada con La Vuelta", ha señlado.

Por su parte, el director de La Vuelta, Javier Guillén, ha agradecido a la alcaldesa "su entusiasmo y sus ganas de querer lo mejor para su ciudad" y ha explicado que "este año la Vuelta es especial porque diez de sus etapas discurrirán por las ocho provincias andaluzas y terminará en Andalucía". Además, que "este año rendiremos homenaje a Álvaro Pino y La Vuelta que ganó en 1986 y tendremos con nosotros al ciclista el próximo 10 de septiembre".

A juicio de Guillénz, la contrarreloj será una etapa decisiva con casi 20 kilómetros en el término municipal de Jerez, "lo que supondrá una importante promoción para la ciudad".

El director ha alabado también al público de Jerez "ya que siempre se vuelca con las etapas de La Vuelta en un evento que es de calle, pueblo y gente". "Estoy seguro que esta vez también contaremos con el cariño de los jerezanos y jerezanas", ha añadido.

Guillén también ha explicado que esta etapa de La Vuelta tendrá "un importante efecto promocional, con un importante retorno económico y con hoteles de calidad que para nosotros es muy importante y con un gran retorno emocional". "Queremos que los jerezanos sean felices con una etapa crucial y con grandes corredores", ha manifestado.

La etapa que se disputará entre El Puerto y Jerez es una contrarreloj individual decisiva de 32,5 kilómetros. Los ciclistas competirán de manera individual en un trazado que combina tramos interurbanos rápidos con un final muy técnico y urbano dentro del término municipal de Jerez. Los corredores accederán a Jerez a través de las barriadas rurales de El Portal y Lomopardo, avanzando posteriormente por la entidad local autónoma de Estella del Marqués.

Ya en el tramo urbano, la carrera se adentrará en la ciudad por la Avenida de Europa y la glorieta del Tío Pepe. La línea de Meta estará ubicada en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq, en el tramo que concluye junto a la emblemática Plaza del Caballo, donde hay previsto instalar una fanzone con actividades.

Según ha indicado el Ayuntaimento, se contará con un despliegue de más de 130 agentes de la Policía Local y más de 200 voluntarios que estarán presentes durante todo el recorrido tanto en la zona rural como casco urbano, asegurando que la prueba transcurra con absoluta normalidad. El objetivo prioritario del Ayuntamiento es minimizar las molestias y planificar con antelación los accesos y cierre de calles.

La última vez que La Vuelta pasó por Jerez fue el jueves 22 de agosto de 2024. En aquella ocasión, la ciudad fue la gran protagonista al albergar la salida oficial de la sexta etapa de esa edición (desde Carrefour Sur), la cual conectó las calles jerezanas con Yunquera (Málaga).