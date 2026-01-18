El delegado de Cultura de Jerez (Cádiz) se reúne con el sector ecuestre para planificar la Feria del Caballo 2026

El delegado de Cultura se reúne con el sector ecuestre para planificar la Feria del Caballo 2026 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha mantenido una reunión de coordinación con representantes del sector ecuestre para abordar la planificación de la Feria del Caballo 2026. El encuentro se enmarca en la línea de trabajo del Ayuntamiento de diálogo y coordinación con los agentes implicados, con el objetivo de optimizar la celebración del mencionado evento.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, Zurita ha destacado el valor de la colaboración con asociaciones y profesionales del sector y ha agradecido la participación de los asistentes, entre ellos: Nicolás Domecq Ybarra, de la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes; Carlos Bohórquez Domecq, de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española; Ana Domecq Morenés, de la Asociación Hispano-árabe; José María Parias Cervera, de la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes; Antonio Rodríguez de la Borbolla, de la Asociación Española de Doma Vaquera; José Gayán Pacheco, de la Asociación Española de Pura Sangre Lusitano; José Mata Lagomazzini, del Club de Enganches de Jerez, y el veterinario Raúl Rodríguez Galisteo.

Durante la reunión, el delegado ha informado del compromiso municipal de "trabajar de manera coordinada con el sector ecuestre para fortalecer la Feria del Caballo como referente cultural, patrimonial y turístico". Entre los temas tratados se ha destacado la importancia de analizar la evolución de los concursos hípicos y explorar posibles mejoras de cara a la edición de 2026, que se celebrará del 9 al 16 de mayo.