Estella del Marqués, en Jerez, contará con mejores zonas verdes con el nuevo contrato de parques y jardines

Jaime Espinar con el alcalde de Estella del Marqués. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar, ha visitado Estella del Marqués, acompañado del alcalde de la ELA, Ricardo Sánchez, donde ha destacado que van a ver mejorados sus espacios verdes, en virtud del nuevo contrato de parques y jardines que suscribió el Ayuntamiento el pasado mes de mayo.

Según ha explicado en una nota, este acuerdo incluye "importantes actualizaciones" y ampliación de la maquinaria y cobertura técnica de servicios a la zona rural, garantizando el acceso así a unos servicios de parques y jardines con "mayor frecuencia, agilidad y calidad en su prestación y dando respuesta a una demanda de los núcleos poblacionales del ámbito rural de Jerez".

Durante su visita a Estella del Marqués, Jaime Espinar ha señalado que "el Gobierno municipal está cumpliendo un compromiso con esta localidad para que los parques y jardines que son competencia municipal vuelvan a estar en las mejores condiciones, lo antes posible".

En este sentido, ha incidido en que esto se debe al nuevo contrato, "con el que se llevará a cabo el mantenimiento regular del arbolado de la zona rural o la poda de las palmeras, que no se venía realizando hace muchos años a causa del mal contrato que tenía la ciudad anteriormente, herencia del gobierno anterior".