La FEMP celebra su junta de gobierno en Jerez y coloca a la ciudad como referencia del municipalismo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, acompañada por los miembros del Gobierno local y representantes de la corporación municipal, ha ofrecido una recepción institucional a los miembros de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), órgano que ha elegido la ciudad para celebrar una reunión y colocarla como referencia nacional del municipalismo.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha agradecido a los integrantes de la junta de gobierno de la FEMP su estancia a Jerez, resaltando que es "un auténtico honor y una oportunidad para la ciudad" y ha destacado que "es importante que la FEMP salga de Madrid y que esté presente en los distintos territorios, primero para que los ciudadanos conozcan la importancia que tiene la Federación Española de Municipios y Provincias y también para que los responsables de la Federación estén a pie de obra, a pie de calle, en la realidad de los ayuntamientos".

García-Pelayo ha hecho referencia a reuniones anteriores que tuvieron lugar en Adamuz y en Valencia, posibilitando conocer las consecuencias del trágico accidente de tren y de la Dana, así como al momento en el que se organiza este encuentro en Jerez. "En este caso, hace muy poquitos días que hemos terminado unas inundaciones que han sido muy duras, especialmente para muchas familias que lo han perdido todo, que han tenido que estar fuera de sus casas, y especialmente han sido difíciles también para los agricultores que tienen daños, algunos casi irreparables", ha afirmado.

Además, la alcaldesa ha felicitado a la FEMP por el aniversario que cumple al alcanzar 45 años de historia y ha subrayado que "esta junta de gobierno va a tratar cuestiones que ocupan y que importan a los ciudadanos, asuntos en los que se ha sido capaces de ponerse de acuerdo todos los grupos políticos".

"Creo que la FEMP es un claro ejemplo de que cuando tendemos la mano, cuando tenemos ganas de llegar a acuerdos, somos capaces de entendernos grupos políticos con distinta ideología porque tenemos muy claro, como alcaldes y alcaldesas, que lo primero es mejorar la vida de la gente", ha añadido.

Durante el desarrollo de este acto, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha firmado en el Libro de Honor de la Ciudad, dedicatoria que también han rubricado todos los componentes de la junta de gobierno de la FEMP, que han recibido un obsequio de manos de la alcaldesa a modo de recuerdo de su visita a la ciudad, tratándose de una lámina que representa el Cabildo Viejo.