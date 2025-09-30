La Feria Alma Hispana visibilizará con conciertos, baile y gastronomía la diversidad cultural de Jerez (Cádiz)

La delegada de Inclusión Social en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Yessika Quintero, y la de Empleo y Comercio, Nela García, presentando con Gabriela Alejo, de Oxígeno Radio, la Feria Alma Hispana - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La delegada de Inclusión Social en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Yessika Quintero, y la de Empleo y Comercio, Nela García, han presentado con Gabriela Alejo, de Oxígeno Radio, la Feria Alma Hispana, que se celebrará el 11 y 12 de octubre en la Alameda Vieja, con la que a través de conciertos, gastronomía y una programación lúdica se tratará de visibilizar la diversidada cultural que convive en la ciudad.

La presentación de este evento ha contado con la presencia de representantes de otros colectivos colaboradores como Julande Lamery, Ramatoulaye Sow Fall y Juliette Djappo, de la Asociación Mandara; Alicia Vázquez y Miriam Ramírez, de Mejicanos en Andalucía; y Heidi Planchart, de Asoin (Asociación Somos Integración), ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Los objetivos son poner en valor la interculturalidad que existe en Jerez, y en concreto las culturas hispanas; generar "un mayor vínculo" entre las comunidades hispanas y locales de la ciudad y la provincia; dar a conocer las características culturales de las principales comunidades hispanas; difundir los valores de diversidad asociados a la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura; y fortalecer la dimensión gastronómica de Jerez en coherencia con su candidatura a Ciudad Española de la Gastronomía 2026.

Yessika Quintero ha valorado el que "por fin" se celebre en Jerez "esta unión que existe entre Hispano América y España", afirmando que "tenemos que hacer de Jerez la ciudad de la diversidad", una ciudad "acogedora para todas las personas que nos queremos integrar aquí, jerezanos que hemos nacido en cualquier parte del mundo", y reivindicando que Jerez es una ciudad "donde todos tenemos un sitio y donde todos podemos aportar nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y lo mejor de nuestros corazones y nuestra educación".

Nela García ha manifestado que se siente "muy orgullosa" como miembro del equipo de Gobierno local pero también como jerezana, de "participar y hacer posible esta actividad, para celebrar y visibilizar que todos somos hermanos y tenemos el mismo objetivo de vivir en paz y prosperidad".

Así, ha explicado que se ha fusionado uno de los días de la Feria Alma Hispana con la Noche Azul y Blanca. Será el 11 de octubre, y se celebrará hermanada con la Feria Alma Hispana a través del comercio, la artesanía, la cultura y la música en la calle.

Gabriela Alejo, por su parte, ha destacado la representación gastronómica "tan importante" que va a ofrecer la feria, y "la variedad y calidad de propuestas musicales", arropando el objetivo principal del evento, que es "la convivencia", y reivindicando que "aquí estamos con nuestros colores, nuestra música, nuestra alegría y además haciendo gala de nuestro origen".

Por parte de las entidades presentes, se ha destacado "la ilusión" por la celebración de un evento de estas características, animando a la participación de toda la ciudadanía para disfrutar de dos jornadas lúdicas y culturales "muy especiales".

La Feria Alma Hispana implica por parte del Ayuntamiento una apuesta por fomentar la colaboración con asociaciones y entidades del tercer sector en el desarrollo de programas en materia de atención, prevención, promoción e inclusión social de los diferentes sectores de la población con necesidades especiales, en este caso de las personas migrantes.

Contará con una programación de actividades variada, con actividades para disfrutar en familia, niños y mayores, con talleres, clases y exhibiciones. Habrá carpas con stands de representantes del tejido asociativo de la ciudad y empresas y organizaciones vinculadas a los servicios para la comunidad hispana.

La zona gastronómica contará con diez food trucks especializados en gastronomía hispana, con espacio para mesas y sillas para consumo in situ y servicio de barra.

El programa de actuaciones de grupos musicales contará además con animación de DJ's, orquestas y grupos folclóricos en dos jornadas de convivencia en la Alameda Vieja, con la que se quiere "conocer más de cerca" los platos típicos, la música, el baile y la forma de expresarse de diferentes comunidades hispanas que conviven en Jerez.